Il turismo italiano diventa un modello: firmata a Genova l’intesa con le Camere di commercio francesi

Genova. È stata firmato oggi a Palazzo Ducale, nel corso della decima Borsa internazionale del turismo culturale e della sesta edizione di Mirabilia Food&Drink, il protocollo d’intesa tra l’associazione Mirabilia Network e le Camere di Commercio francesi che, sulla base del modello italiano, organizzeranno a gennaio 2023 la prima edizione di Mirabilia France.

L’accordo costituirà il primo passo verso la costruzione della strategia europea di Mirabilia, in sintonia con la visione espressa dall’ambasciatore italiano presso l’Unesco. Presenti Michel Bossi, presidente della Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn capofila del progetto Mirabilia France; Séverine Fraysse, presidente della commissione turismo della Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn responsabile del progetto Mirabilia France; Hubert Delamare, responsabile del servizio di sviluppo delle imprese della Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn.

“Il protocollo d’intesa con la Francia è nato cinque anni fa – ha spiegato Angelo Tortorelli, presidente dell’associazione Mirabilia Network -. Gli amici francesi vogliono esportare in Francia il nostro sistema. Insieme alla Francia sono già pronti Spagna, Croazia, Germania, Grecia. Abbiamo avuto anche richieste dal Canada. Da qui al prossimo triennio sono convinto che riusciremo a far diventare Mirabilia un progetto europeo”.

“Vedere che i francesi copiano qualcosa che abbiamo inventato noi è già una grande soddisfazione. È un primo passo di questa collaborazione verso un turismo più sostenibile e riflessivo”, aggiunge Luigi Attanasio, presidente della Camera di commercio di Genova.