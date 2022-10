Il Salone Nautico di Bologna lancia la sfida: “Raggiungere Genova è un’odissea e costa troppo”

Genova. “Diciamoci la verità: raggiungere Genova è un’odissea, autostrada, ferrovia o aeroporto che sia. Raggiungere Bologna è una cosa bellissima, si va e si torna in giornata a costi molto ridotti”. A lanciare la frecciata è Gennaro Amato, presidente dei Saloni nautici internazionali d’Italia (Snidi) che organizza il Salone Nautico di Bologna in programma dal 15 al 23 ottobre.

Si tratta di una manifestazione “all’asciutto” concentrata sulla piccola e media nautica italiana da diporto che quest’anno conta 160 imbarcazioni e 180 marchi (a Genova, per fare un paragone, erano rispettivamente un migliaio di imbarcazioni e quasi altrettante aziende).

Nonostante il paragone inconsistente sul piano numerico, Amato vede opportunità di concorrenza: “La grossa nautica si sta avvicinando a Bologna, ogni anno cerchiamo di migliorare e ce la facciamo – sono le sue parole riportate dall’agenzia Dire -. Il salone di Bologna è nuovo, anche se questo è il terzo anno di fila, e qui si incontra la nautica ‘vera’, come diciamo noi, ossia quella che si affaccia nei porti italiani con imbarcazioni dai cinque ai 12-13 metri”.

Genova, ammette Amato, “è più per le grandi imbarcazioni”, però “chi deve acquistare un’imbarcazione da sei metri deve sostenere costi molto alti per andare a Genova e visitare il suo salone. A Bologna, con 100 euro vai e torni in giornata. Ci sono più incentivi a venire qui”. Per chi arriva in treno approfittando dell’alta velocità di Trenitalia, infatti, è previsto uno sconto sul biglietto fino al 65%.

Sotto la Lanterna, nel frattempo, si lavora già per l’edizione 2023 che sarà dal 21 al 26 ottobre e potrà già disporre di 200 posti barca in più grazie al canale navigabile del Waterfront di Levante. Nonostante l’esuberanza bolognese, per i vertici di Confindustria Nautica e per il sindaco Marco Bucci quello di Genova diventerà “il salone più bello del mondo” nel 2024, quando la rivoluzione del quartiere fieristico sarà completata. Nel frattempo il nuovo accordo tra l’associazione della nautica e le istituzioni locali garantisce l’organizzazione della kermesse a Genova fino al 2034.