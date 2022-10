Il parlamento si riunisce per la prima volta dopo le elezioni, inizia il lavoro per i 15 (+2) liguri eletti

Genova. Oggi, giovedì 13 ottobre, il nuovo parlamento si riunisce per la prima volta dopo le elezioni per eleggere i presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il centrodestra ha trovato l’accordo e se Ignazio La Russa, Fratelli d’Italia, sarà presidente del Senato – la seconda carica dello Stato – il leghista Riccardo Molinari presiederà la Camera. A Montecitorio inizio votazione alle 10, mezzora dopo a palazzo Madama.

A proposito di nomine, la spezzina Raffaella Paita, fedelissima di Matteo Renzi, sarà capogruppo del Terzo polo al Senato (Matteo Richetti alla Camera). L’annuncio e l’augurio di buon lavoro da parte dello stesso Renzi.

Con Raffaella Paita, di certo non nuova nei palazzi romani – nella scorsa legislatura era presidente della commissione Trasporti – altri 16 parlamentari liguri si apprestano quindi a esercitare il ruolo che è stato loro affidato dai cittadini. In tutto sono stati 15 gli eletti in Liguria, oltre alla stessa Paita e ad Anna Maria Furlan, elette in altre regioni.

Per alcuni di loro si tratta di una “prima volta” in Parlamento. Come per esempio per Ilaria Cavo, ex assessore della giunta Toti che, su Facebook, posta una foto in aereo: “In questi anni ho preso tanti voli per Roma. Quello di oggi è un viaggio diverso perché è un nuovo inzio. Una ripartenza. Da Roma, dalla Camera dei Deputati, con tutto quello che questo ruolo che mi onora comporterà”.

E proprio Toti manda un messaggio “ai suoi”: “Oggi il nostro nuovo Parlamento si riunisce e dà il via alla XIX legislatura. Donne e uomini scelti dagli italiani che iniziano un percorso di grande responsabilità. Il Paese aspetta risposte su tanti temi importanti, dal caro bollette fino alla crisi internazionale, passando per la crisi economica che stiamo affrontando. Per questo vi arrivi da me e da tutta la Liguria l’augurio di buon lavoro, con la raccomandazione di non dimenticarvi mai del ruolo fondamentale che avete: quello di rappresentare l’Italia e gli italiani”.

First time anche per Matteo Rosso, Fratelli d’Italia, che ha deciso di scendere a Roma in macchina con tutta la famiglia e che promette ai suoi “amici virtuali” di raccontare sui social la sua prima seduta.

Ci sono poi Gianni Berrino, altro ex assessore regionale esponente di Fdi, Luca Pirondini, M5s, che pur alla prima esperienza sarà chiamato a svolgere un ruolo da segretario, o ancora Valentina Ghio, la sindaca di Sestri Levante e segretaria ligure del Pd che a Roma arriva con una stampella per un piccolo incidente ma che non dimentica – dalla capitale – di esprimere solidarietà ai lavoratori di Ansaldo Energia.

Ci sono poi i veterani, come Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco al terzo mandato per il centrosinistra che oggi farà anche lo scrutatore, o Francesco Bruzzone, Lega, che passa dal Senato alla Camera, o ancora Roberto Bagnasco, Forza Italia, che torna ma questa volta nella maggioranza di governo. In parlamento da lungo tempo – dal 2006 – anche il ministro del Lavoro uscente Andrea Orlando.