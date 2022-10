Il Ligorna si prepara alla sfida con il Gozzano. Roselli: “Una squadra giovane che gioca molto bene”

Genova. Dopo il derby ad alta tensione con il Vado, un nuovo impegno esterno per il Ligorna che si appresta ad affrontare il Gozzano allo Stadio D’Albertas.

Botta e compagni si trovano attualmente al quarto posto in classifica grazie al successo, il terzo consecutivo, nell’ultimo turno contro il Vado per 2-4. Distante tre lunghezze il Gozzano, reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Chieri, per un ruolino complessivo di sei punti nelle ultime cinque partite.

“Il Gozzano è la squadra più bella che ho visto nel girone – afferma mister Giorgio Roselli -, nonché una delle più giovani, se non la più giovane. Loro sono anni che lavorano così: sono arrivati in Serie C, poi hanno rifatto la D, vincendola ancora. Sono sempre nei quartieri alti e questo significa che lavorano molto bene. Fanno le cose veramente da squadra ed è bello vedere tanti giocatori giovani giocare così”.

Il tecnico poi parla dell’umore della squadra dopo le tre vittorie consecutive: “È normale che ci sia fiducia dopo queste tre vittorie, ma dobbiamo essere in grado di contestualizzare. Sicuramente non è giusto sminuirle, ovviamente, ma dobbiamo ricordare che il Chieri ha fatto riposare giocatori importanti, che il Borgosesia è una squadra non troppo competitiva in questo momento e che contro il Vado è stata una partita particolare, in cui per la prima volta in carriera mi è capitato di giocare contro otto giocatori per quasi un tempo. Diciamo che siamo contenti, ma questa striscia non deve farci cambiare l’approccio. La cosa importante è cercare di migliorare ogni giorno e sfruttare la positività senza che si tramuti assolutamente in presunzione”.

Per quanto riguarda le condizione della squadra, Roselli avverte: “Gulli ci mancherà ancora per un po’, fuori anche Brunozzi, la cui caviglia sta creando problemi a a causa dei quali non è riuscito ad allenarsi. Gli altri sono a disposizione, con qualche acciaccato ma recuperabile”.