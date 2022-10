Il grande ritorno della Portofino Run: la 10 chilometri più bella della mondo

Portofino. Da Santa Margherita Ligure a Portofino. Non è il titolo di un film sulla dolce vita italiana, ma una corsa su strada che è unica nel conciliare panorami magnifici, visioni da cartolina, con agonismo, partecipazione, voglia di correre declinata in mille sfumature e accezioni. La storia giungerà alla nona edizione, domenica 13 novembre, con Portofino Run, la dieci chilometri che salda le magnifiche cittadine di Santa Margherita Ligure e Portofino in un circuito senza uguali al mondo.

Diecimila metri su strada, in fondo una distanza inclusiva , dai grandi campioni ai master ai principianti, che quest’anno possono contare sulla piacevole novità della Corrisanta. Portofino run, organizzata dall’Atletica Due Perle di Nicola Fenelli, ha già fatto storia: già dalle prime edizioni al via dato in località Castello ci furono grandi nomi come il campione olimpico Stefano Baldini, il campione mondiale di maratona Martin Fiz, l’azzurro Ottaviano Andriani. Nel 2018 si affermò l’attuale primatista italiano di maratona Eyob Faniel, nell’ultima edizione (2020) a vincere ci pensò il franco romeno Stefan Gavril.

L’edizione del prossimo 13 novembre sarà anche la ripresa dopo gli anni di Pandemia, che hanno messo in difficoltà il mondo sportivo ma non la voglia di correre su un circuito favoloso, dove si passa vicino a località come la spiaggia di Paraggi, la piazzetta di Portofino con le caratteristiche case dei marinai, le pendici del Monte di Portofino e le fragranze della macchia mediterranea a poca distanza dal blu intenso del Mar Ligure. Una formula magica, accattivante, che somiglia a una vecchia canzone……