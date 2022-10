Il futuro del turismo è slow: Genova lancia il “Grand Tour” tra le eccellenze italiane “di nicchia”

Genova. Un Grand Tour per mettere in rete le 18 Camere di commercio dei territori che vantano almeno un sito Unesco “minore” – escluse cioè Roma, Firenze e Venezia – unite nel circuito Mirabilia e puntare su un turismo diverso da quello di massa, approfittando anche delle opportunità offerte dallo smart working. È la proposta emersa a Genova durante i lavori della decima Borsa internazionale del turismo culturale e della sesta edizione di Mirabilia Food&Drink, una due giorni di eventi e incontri tra addetti ai lavori per riflettere sulle nuove prospettive del settore.

Genova, dunque, come parte di un network di luoghi di interesse mondiale che punta non sui grandi numeri ma sulle eccellenze del territorio. A ispirare l’idea è il fenomeno dei viaggi di formazione dell’Ottocento, antesignani dei viaggi odierni, ma con una declinazione decisamente tecnologica: “Vogliamo proporre alle altre Camere di commercio del circuito Mirabilia di organizzare un Grand Tour in modo da creare un unico menù che consenta di visualizzare su uno smartphone tutte le destinazioni che ne fanno parte e poter vedere le immagini senza dover scaricare nulla – spiega Maurizio Caviglia, segretario della Camera di commercio di Genova -. Un’offerta che, secondo noi, è di grandissima qualità. Siamo convinti che questa rete, capitanata da Matera ma con realtà bellissime all’interno, da Genova ad Assisi alla reggia di Caserta alle colline del prosecco di Treviso, possa rappresentare un menù interessantissimo per tutti gli stranieri che vogliono fare un viaggio in Italia”.

In una prima fase verrebbe sviluppata una semplice web app, accessibile con un Qr Code, in cui il turista può scorrere direttamente tutte le immagini dei luoghi che fanno parte del Grand Tour per poi approfondire i contenuti. Ma in futuro la rete potrebbe sbarcare anche sul metaverso, creando una serie di “piazze virtuali” collegate tra loro. Il progetto è al vaglio della Camera di commercio.

“L’Italia ha una sua intrinseca bellezza che va oltre Roma, Firenze e Venezia – riflette Luigi Attanasio, presidente della Camera di commercio di Genova -. C’è la volontà di dimostrare che esiste un turismo sostenibile, che accompagna la cultura all’ambiente, la cucina al paesaggio, un modo più lento e riflessivo di fare turismo. Abbiamo portato a Genova 400 tra buyer e seller di queste nuove forme di turismo. Chi camminava ieri per Genova durante i Rolli Days se ne rendeva conto: i buyer guardano a questo, eventi in grado di fare da catalizzatori. A noi interessa invece la promozione generale dell’economia del turismo, in un momento in cui ad esempio i servizi sostengono l’economia più della manifattura”.

La prima giornata di lavori, con focus sul turismo in tempo di crisi, ha evidenziato come questo periodo abbia rivoluzionato il concetto stesso di turismo. Sono cambiate le esigenze e l’approccio all’idea di viaggio, molto più vicino al concetto del Grand Tour dove a cambiare è l’interpretazione del rapporto con i luoghi “attrattivi” e il viaggio stesso con le sue motivazioni scatenanti. Al primo posto non c’è più l’intrattenimento, ma una dimensione trasformativa e di arricchimento del viaggiatore, più consapevole. In questa nuova veste, il viaggiatore sceglie il “luogo” per la sua essenza, tipicità, storia che consenta un rapporto autentico.

Ma non solo: oggi la scelta e la permanenza in un luogo è condizionata anche dalle nuove dinamiche di lavoro condizionate dallo smart working e dalla digitalizzazione. Questa nuova tendenza, colta dall’espressione anglosassone Workation, crasi di work e vacation, supera il concetto stesso di destagionalizzazione e porta in luce la necessità e l’opportunità di approfittare di nuovi luoghi, fuori dai contesti abituali dove lavorare, che aumentino il benessere e la produttività.

“Il crescente utilizzo di Internet e l’impatto del Covid sono all’origine delle più recenti tendenze del turismo italiano – spiega il presidente di Unioncamere, Andrea Prete: “L’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio mostra che oramai quasi il 52% delle vacanze viene scelto e organizzato via Internet. La pandemia ha alimentato una nuova attenzione ai luoghi più vicini, alla sostenibilità, alla ricerca di ambienti più riservati e di esperienze di viaggio più libere e fuori dagli schemi. A questa evoluzione della domanda deve far riscontro conseguentemente un’offerta turistica sempre più diversificata, segmentata e orientata alla qualità. Il sistema camerale ha messo a punto un nuovo progetto triennale che persegue queste finalità e che include tra le sue linee di azione anche Mirabilia, per aumentare la promozione e la riconoscibilità dei siti Unesco meno noti presso il grande pubblico”.

IL PROGRAMMA

Tra i momenti clou della giornata, la firma dell’intesa con le Camere di Commercio francesi che, sulla base del modello italiano, organizzeranno a gennaio 2023 la prima edizione di “Mirabilia France”.

In parallelo prenderanno avvio, a Terrazza Colombo e nel Palazzo della Borsa Valori, i B2B del turismo e del food & beverage: 90 sellers e 45 buyers di eccellenza – ovvero operatori incoming, decision manager, buyer luxury travel – per la Borsa del Turismo Culturale, organizzata in collaborazione con IEG Italian Exhibition Group Spa. Sono invece 108 i seller e 46 i buyer alla Borsa Food & Drink, dove si svolgeranno gli incontri specializzati fra imprese agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food & beverage”; realizzata in collaborazione con Ice, Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e ad Assocamerestero, l’Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno a Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio, con incontri dedicati delle Camere di Commercio e della Rete EEN.

In chiusura, gli ospiti parteciperanno alla prova generale dello spettacolo “Maria Stuarda”, con la regia di David Livermore, la cui prima nazionale è in cartellone al Teatro Nazionale di Genova il giorno successivo.

A seguire, la tradizionale cena di gala, con tutti i partecipanti italiani e stranieri, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico, opera dell’Arch. Renzo Piano.

Domani, martedì 18 ottobre, presso il teatro “Eleonora Duse” di Genova proseguiranno i lavori con il convegno “Mirabilia: alla ricerca di nuove connessioni per il turismo e la cultura”, dedicato al confronto sui temi dell’innovazione, della ricerca e delle nuove tecnologie, organizzato in collaborazione con la rete EEN, Fondazione IIT e Centro di Competenza Start 4.0.

Nel corso della mattinata è prevista la premiazione dell’edizione 2022 del “Top Of the Pid-Mirabilia” il premio per il progetto turistico innovativo in collaborazione tra l’Associazione Mirabilia Network e i Pid; e la presentazione dei risultati del progetto “Connessioni”: la premiazione si svolgerà in forma di TED, con brevi interventi dei partecipanti e votazione del pubblico composto da Camere di Commercio, Associazioni di categoria, esperti e Digital Promoter dei Punti Impresa Digitale, colleghi ed esperti della Rete EEN.

Contemporaneamente ai lavori proseguiranno, nei locali della Borsa Valori, i B2B.

A fine lavori sarà possibile visitare i laboratori di robotica della nuova sede IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) di San Quirico.

PERCHÉ MIRABILIA

Mirabilia nasce nel 2012 grazie a un gruppo di 5 Camere di commercio accomunate dalla presenza sul proprio territorio almeno un sito Unesco e dalla volontà di promuovere un nuovo turismo, oggi diremmo lento e sostenibile.

Le Camere promotrici sono 18, riunite nell’Associazione “Mirabilia Network”: Bari, Basilicata, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Irpinia-Sannio, Marche, Messina, Molise, Pavia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Pordenone–Udine, Umbria, Verona e Venezia Giulia.

Fin dalla prima edizione la “Borsa del turismo culturale” è incentrata su incontri B2B fra le imprese dei territori delle Camere di Commercio aderenti (i cosiddetti “seller”) e una cinquantina di “buyers” turistici internazionali selezionati da “IEG”, organizzazione responsabile del TTG di Rimini.

Ai B2B turistici si sono aggiunti, 6 anni fa, anche incontri specializzati fra imprese agroalimentari dei territori rappresentati e “buyers food &beverage”, selezionati da ICE e Assocamerestero (“Borsa Food & Drink).

Negli anni della pandemia, poi, si è aggiunto un ulteriore filone di intervento, volto a diffondere l’uso del digitale per trovare soluzioni innovative ed efficaci a disposizione delle imprese del turismo: da qui sono nati il premio “Top of the Pid-Mirabilia”, destinato alle migliori soluzioni tecnologiche innovative per il turismo nei territori Mirabilia, e il progetto “Connessioni”, volto a creare partenariati fra le imprese 4.0.