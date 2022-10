Il 9 ottobre è la Giornata dei sentieri liguri, ecco tutte le iniziative nei parchi

Genova. Il prossimo 9 ottobre si celebra la sesta Giornata dei sentieri liguri organizzata in tutta la regione dal Club Alpino Italiano, alla quale Federparchi collabora con numerose iniziative promosse dalle varie aree protette fin da metà settimana.

Gli eventi partono dal 6 ottobre e si spingono fino al fine settimana del 15-16 ottobre in tutta la Liguria. Si comincia il 6 ottobre con il Parco del Beigua che come tutti i geoparchi celebrerà la prima giornata internazionale della geodiversità, per sottolineare l’importanza che il patrimonio geologico ha non solo da un punto di vista scientifico ma anche turistico.

Nel Parco delle Alpi Liguri, venerdì 7 ottobre è prevista una visita guidata gratuita con servizio bus navetta al borgo di Montegrosso Pian Latte in Valle Arroscia. Ritrovo alle ore 9.30 presso la Stazione ferroviaria di Imperia.

Gli eventi proseguiranno sabato 8 ottobre: in particolare il Parco del Beigua organizzerà una visita guidata alla Badia di Tiglieto alle ore 15.30, con prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18.00, al costo di 6 euro a persona. Sempre sabato 8 ottobre un evento molto atteso anche nel Parco dell’Antola, dove gli escursionisti saranno guidati sulle tracce del daino, ad ascoltare il loro gutturale bramito ed il rumore degli imponenti palchi che si scontrano durante la stagione degli accoppiamenti, con osservazioni al binocolo e al cannocchiale- L’escursione sarà preceduta da una video-proiezione tematica presso la sede del Parco a Torriglia e si svolgerà nel pomeriggio. Prenotazione con iscrizione obbligatoria entro le 12 di venerdì 7 contattando l’Ente Parco allo 010 944175 (www.parcoantola.it).

Domenica 9 ottobre poi le celebrazioni proseguiranno: ancora il Parco del Beigua propone un’escursione fotografica per tutta la famiglia al Passo del Faiallo, in uno dei contesti geologici più affascinanti del geoparco: il fotografo naturalista Marco Bertolini aiuterà a catturare colori e atmosfere autunnali. L’escursione, che durerà l’intera giornata con pranzo al sacco, è cofinanziata da Regione Liguria ed è gratuita e adatta a tutti. Necessaria la macchina fotografica o lo smartphone. Iscrizione obbligatoria on line (www.parcobeigua.it) entro sabato alle ore 12. Per informazioni: 393.9896251 (Guide Parco del Beigua – Coop. Dafne)

Molte le iniziative domenica 9: nel Parco dell’Aveto si svolgerà la 3° Edizione della Ecomaratonina “Foresta del Penna” presso il Rifugio Casermette del Penna (Info e iscrizioni: Maratoneti del Tigullio tel. 349 5943151). Questo sarà anche il weekend dell’iniziativa Fattorie aperte, promossa da Regione Liguria, alla quale aderisce l’Agriturismo La Marpea di Ne, proponendo per sabato e domenica tre tipi di laboratori gratuiti: Visita alla Fattoria, Conosciamo il Mondo delle Api e Laboratorio attivo… bimbi all’opera! (Prenotazione obbligatoria: tel. 340 1224239). Domenica 9 arriva anche un altro evento molto atteso: l’inaugurazione del Rifugio Monte Aiona, il Rifugio del Parco dell’Aveto situato in Loc. Prato Mollo dove, alle ore 11.00 verranno presentati i nuovi gestori (Info: Cai Sezione Ligure-Genova tel. 010 592122, www.parcoaveto.it). Nel Parco di Portofino domenica 9 ottobre sarà dedicata ad Autunno nel bosco, escursione ad anello lungo i sentieri che si sviluppano nella parte alta del Parco, alla scoperta della natura d’autunno. Dalla lecceta al bosco misto mesofilo, fino ad un affaccio alla macchia mediterranea per godere di alcuni degli scorci più belli sulla costa.

Una passeggiata adatta a tutti, con appuntamento con la guida alle ore 9.30 sul parcheggio di Portofino Vetta, davanti al pannello informativo del Parco (ampio parcheggio gratuito). Chi desidera utilizzare i mezzi pubblici può raggiungere Ruta di Camogli in bus e prendere il sentiero contrassegnato dal quadrato rosso che inizia dietro la Chiesa di San Michele Arcangelo, raggiungendo il parcheggio in circa 15 min di leggera salita. Il percorso è Portofino Vetta – Gaixella – Paradiso – Semaforo Nuovo – Sella Porcile . Pietre Strette – Portofino Vetta, con dislivello di circa 200 m, privo di difficoltà con una normale dotazione di: abbigliamento sportivo, scarpe da escursionismoe mascherina di comunità. Il ritorno è previsto per le 13.00 e l’attività è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro le 16.00 del giorno precedente inviando una mail a labter@parcoportofino.it con l’indicazione dei nominativi dei partecipanti ed almeno un numero di cellulare. Le iniziative connesse alla Giornata dei Sentieri liguri proseguiranno anche nel fine settimana successivo. Nel Parco Alpi Liguri sabato 15 ottobre escursione gratuita alla Colletta delle Salse, con servizio navetta incluso dalla Stazione di Imperia e ritrovo alle ore 7:45 (Info e prenotazioni: Guida Ambientale Escursionistica Paola Ferrari – Tel. 346 2178312 – https://parconaturalealpiliguri.it/alpimed-mobil/).

Nella stessa giornata di sabato 15 ottobre il Parco di Piana Crixia organizza una escursione lenta di 8 km. “I colori autunnali delle Langhe di Piana Crixia ed i sapori della tradizione”, lungo antichi percorsi agresti attraverso il boscoso Sentiero Bormida Natura, con partenza alle 14.30 dalla località Pontevecchio dove al ritorno verrà allestita una “merenda langarola” a cura della Pro Loco. Il costo per la partecipazione è di 7€ e la prenotazione è obbligatoria presso parco@comune.pianacrixia.sv.it o al numero 019570021/5. Domenica 16 ottobre infine il Parco Alpi Liguri conclude il ciclo di manifestazioni con una visita guidata gratuita al borgo di Rocchetta Nervina con la Guida Turistica Marco Macchi. Ritrovo alla Stazione di Ventimiglia alle ore 10, servizio bus navetta gratuito (Info e prenotazioni: Guida Turistica Marco Macchi – Tel. 327 0824866 – https://parconaturalealpiliguri.it/alpimed-mobil/).