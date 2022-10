Iit in agitazione, Candia e Sansa (Lista Sansa): “Giungla di contratti, ai lavoratori serve il CCNL”

Genova. «All’IIT ci sono circa 600 persone del personale tecnico e amministrativo che lavorano senza un contratto nazionale, ma con contratti individuali. Significa una giungla di contratti che tiene sotto scacco i lavoratori, anche dal punto di vista sindacale. E l’insoddisfazione spesso coinvolge anche i ricercatori». Così i consiglieri regionali Selena Candia e Ferruccio Sansa.

Nonostante da più di un anno i rappresentanti di dipendenti, tecnici e impiegati amministrativi supportati da Cgil e Usb chiedano l’adozione di un contratto nazionale – insieme all’instaurazione di corrette relazioni sindacali – all’IIT niente è cambiato. Le richieste sono cadute nel vuoto.

«Però ai dirigenti il contratto nazionale di lavoro è assicurato», continua Candia. «Sono i diritti degli altri a essere dimenticati: perché non è regolamentato molto della loro vita lavorativa, dallo smart working agli scatti di carriera, sino alla maturazione di anzianità che così non è spendibile presso altri enti. Il risultato è che molti lavoratori scappano all’estero».

La situazione è ancor più surreale se si considera che l’IIT è finanziato in gran parte dai soldi pubblici e riceve fondi europei che vincolano al rispetto dei diritti di chi lavora. E che in altre realtà di ricerca italiane i contratti nazionali sono applicati.

«Non bastano i successi scientifici: un’eccellenza, per essere tale, deve anche rispettare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici», continuano Candia e Sansa. «Interverremo in Regione per chiedere di fare pressione nei confronti del Governo per risolvere questo problema». «Nei prossimi giorni visiteremo l’IIT per capire meglio la situazione», conclude Sansa.