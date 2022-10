Sette cavalli liberi e selvaggi dell’Aveto catturati per esser portati a destinazione ignota

Genova. Questa mattina 7 cavalli selvaggi dell’Aveto sono stati trovati rinchiusi in un recinto dopo esser stati catturati dai loro pascoli sulle alture, privati della loro libertà, dignità, della loro natura selvaggia”. La destinazione non è assolutamente nota, ma molto probabilmente andrà ad arricchire le tasche di qualcuno. Dopo alcuni giorni di prigionia i cavalli risultano essere malnutriti e mostrano segni di sofferenza. L’autorità competente, che dovrebbe essere garante del benessere animale, ha accettato che questi cavalli, tra cui una giumenta gravida cieca da un occhio, vivano in queste condizioni e possano esser trasportati su un camion ammassati.

Come già successo in passato non sapremo mai quanti arriveranno vivi a destinazione, se la giumenta non perderà il suo piccolo, anche perché, ripetiamo, non ci è dato sapere la destinazione”.

L’area dove vivono i cavalli non è tutta parco regionale, ma solo in parte (l’area parco è stata notevolmente ristretta negli anni). L’ASL sta dando i permessi per portarli via, stessa ASL che fino all’anno scorso ha sempre rifiutato di dare il consenso perchè non sarebbe stato possibile intestare il cavallo a nessuno se non destinazione certa. In tutti i casi di segnalazione di cavalli in strada che potevano mettere a repentaglio la sicurezza pubblica, gli studiosi de “I CAVALLI SELVAGGI DELL’AVETO”, si sono sempre resi disponibili per aiutare nel trasporto e nel cercare una nuova sistemazione ai branchi, di modo da controllare il loro stato di salute e la loro incolumità, aiuti sempre rifiutati da parte dell’autorità competente.

Chiediamo alla regione, ASL, sindaco, comune, enti preposti, che facciano marcia indietro e liberino questi cavalli che sono patrimonio unico della nostra regione e dell’Italia intera, ma soprattutto perchè sono esseri viventi consci della loro natura, che provano dolore e sofferenza.