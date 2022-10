I cavalli della Val d’Aveto saranno liberati in alta montagna, Toti: “In futuro tutti col microchip”

Genova. I cavalli della Val d’Aveto verranno liberati in alta montagna, dove non potranno causare incidenti nei luoghi abitati. È la decisione presa nell’incontro in Regione con gli assessorati all’Agricoltura e alla Sanità, l’Istituto Zooprofilattico, l’Asl 4 e il presidente Giovanni Toti dopo gli allarmi lanciati dalle associazioni animaliste negli scorsi giorni, quando gli animali sono stati rinchiusi in un recinto per farli analizzare da un allevatore. In futuro tutti gli esemplari liberi saranno monitorati con un microchip.

“Abbiamo analizzato la situazione con tutti i dipartimenti regionali interessati e abbiamo valutato che lo spostamento di 7 unità equine non sarebbe stato significativo ai fini del monitoraggio e della gestione della popolazione di cavalli della Val d’Aveto – ha spiegato Toti dopo il vertice -. ma è stato opportuno visitarli e microchipparli. È stato un esperimento precursore di quello che si dovrà fare sull’intera valle“.

“I sette cavalli – ha proseguito il governatore – verranno riaccompagnati in quota per ricongiungerli ai gruppi che meno impattano sulla vita dei cittadini della valle. Al contempo abbiamo deciso di lavorare per un provvedimento che finalmente, dopo anni di sottovalutazione precedente alla nostra amministrazione, possa gestire quella popolazione equina, mantenerla in numero equilibrato rispetto al territorio, proteggere la popolazione della valle ma anche valorizzarne la presenza in quanto biodiversità”.

Scongiurato, in ogni caso, il timore principale degli animalisti: i cavalli non saranno condotti al macello e torneranno in libertà. “Abbiamo dato incarico di presentarci un progetto più integrato che salvaguardi la sicurezza degli abitanti e la sensibilità del mondo ambientalista. Entro metà dicembre – conclude Toti – il lavoro congiunto degli assessorato all’Agricoltura e alla Sanità, parco dell’Aveto e Istituto Zooprofilattico dovrebbe darci una serie di misure che serviranno da un lato a mantenere la presenza dei cavalli nelle zone meno popolate, proteggendo i centri abitati dalla possibilità di incidenti, e dall’altro a trasformare i cavalli in un’attrazione turistica”.