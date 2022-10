Hostaria Ducale nella Top 50 dei ristoranti italiani

Genova – Il ristorante gourmet Hostaria Ducale, nel cuore di Genova, a pochi passi da Piazza De Ferrari e Palazzo Ducale – in Salita San Matteo, è stato inserito nella prestigiosa Guida della ristorazione italiana al ventiduesimo posto della classifica 50 TOP ITALY per la Cucina d’Autore.

Una location accogliente in cui poter sperimentare una cucina contemporanea.

Ecco cosa dice la guida 50 TOP ITALY: “Vicino a Piazza de Ferrari, uno stretto vicolo, salita San Matteo, ti porta ad Hostaria Ducale, un piccolo locale curato nei dettagli, giocato sui colori oro e nero, con la possibilità, in estate, di cenare nel dehors lungo il caruggio. Gestione affidata a ragazzi giovani, come il sommelier Mattia Briganti che ti accoglie con un sorriso e lo chef Daniele Rebosio, che da novembre ha preso in mano le redini della cucina. Con passione ti fa degustare piatti innovativi ma ben equilibrati, in cui si manifestano solida tecnica, ottima qualità delle materie prime e particolare attenzione ai prodotti del territorio. Atmosfera piacevole e rilassante per una serata fuori dal caos della quotidianità.”.

L’idea di Hostaria Ducale è proporre dei menu, in cui gli ospiti potranno essere accompagnati in un viaggio fatto di sapori e soprese tra la Liguria e il mondo, senza limiti di tempo e di spazio, con un unico fil rouge: la massima ricerca del gusto, in fatto di materie prime da raccontare, accostamenti, tecniche di cucina.

“Siamo felici di questo riconoscimento – sottolinea il proprietario Enrico Vinelli – L’intera brigata, guidata dallo Chef Daniele Rebosio sta lavorando per raggiungere grandi obiettivi, in linea con la massima attenzione verso i nostri clienti, che apprezzano il lavoro di ricerca e selezione realizzato ogni giorno nei nostri piatti”.