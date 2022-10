Hager Bocchiotti, aperto lo stato di agitazione: “Vogliono far fuori lavoratori troppo anziani”

Arenzano. Il 21 ottobre Hager Bocchiotti, multinazionale tedesca con sede ad Arenzano, ha comunicato ai sindacati la volontà di internalizzare le lavorazioni che da 30 anni ha sempre esternalizzato a cooperative e nell’ultimo periodo ad una società del Gruppo Adecco. Ma per Cgil, Cisl e Uil è arrivata la doccia fredda.

“Ci eravamo quasi illusi che finalmente questi lavoratori sarebbero diventati dipendenti diretti del committente Bocchiotti/Hager, ma purtroppo l’illusione è velocemente svanita – spiegano in una nota i segretari di Filt, Fit e Uiltrasporti, Marco Gallo, Mirko Filippi e Giovanni Ciaccio -. Infatti la multinazionale tedesca ha espresso la volontà di non inserire nel proprio organico questi lavoratori, poiché era nelle sue intenzioni effettuare queste lavorazioni con personale in somministrazione, cercando di farlo passare come personale diretto”.

“Non è tollerabile che tutte queste multinazionali arrivino in Italia e pensino di depredare il lavoro, beffeggiando i lavoratori ed il sindacato, con dichiarazioni fasulle e finti trasferimenti che nascondono la volontà di liberarsi di lavoratori che ritengono troppo vecchi per operare nei loro siti, ma che sono troppo giovani per andare in pensione“, continuano i sindacati.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti “hanno immediatamente effettuato un’assemblea con tutti i lavoratori e aperto lo stato di agitazione, con possibilità di sciopero alla prima azione unilaterale della società, trasferimenti o licenziamenti del personale che in alcuni casi opera sul cantiere Bocchiotti di Arenzano addirittura dal 1991″.

“Saremo al fianco dei lavoratori per difendere il loro posto di lavoro nel luogo dove oggi stanno operando, senza nessun trasferimento al sito di Tortona, anche a costo di presidiare per una settimana intera l’appalto”, concludono i sindacalisti.