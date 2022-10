Gronda, Toti: “Da Salvini mi aspetto il via libera a giorni”. Anche Confindustria va in pressing

Genova. “Credo che il ponte sullo Stretto sia stato rinviato troppo a lungo, come anche la Gronda di Genova, di cui mi aspetto che il ministro Salvini firmi il via libera nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni“. Così, a poche ore dal primo voto di fiducia alla Camera, il presidente Giovanni Toti va in pressing sul governo Meloni e in particolare sul leader leghista che già nelle prime dichiarazioni aveva fissato il raddoppio dell’autostrada genovese tra le sue priorità.

E il presidente di Confindustria Genova Umberto Risso, intervenuto a margine degli Innovation Days ai Magazzini del Cotone, gli fa eco con un’attestazione di fiducia a Salvini che suona come un invito: “Via libera a giorni? Sì: forse, sia per la diversa composizione del governo, sia per le persone che adesso si occuperanno delle infrastrutture, credo che finalmente anche questa opera fondamentale per contribuire ad abbattere il nostro isolamento possa partire. L’altra è la diga, sembra che siamo ben avviati”.

Tuttavia, come avevamo ricordato domenica, il dossier Gronda per Salvini rischia di essere più complesso del previsto. Il ministro Giovannini aveva spiegato che sul progetto, datato 2017, erano in corso approfondimenti tecnici per adeguarlo alle normative vigenti. Per far partire il cantiere manca solo la firma sul progetto esecutivo, inviato da Autostrade nel 2018 e rimasto bloccato al Mit prima con Toninelli e poi con De Micheli.

Al governo Confindustria Genova chiede “la continuità, specialmente sui grandi investimenti scelti, programmati e in parte progettati, quindi la messa a terra e la cantierizzazione – prosegue Risso -. Dipende in parte dalle autorità locali e in parte dal governo. Per Genova questi investimenti sono tra i più cospicui rispetto alle altre città. Questa è la base di partenza. I problemi si risolvono con lo sviluppo.

Per quanto riguarda la situazione economica e la crisi energetica, il presidente degli industriali genovesi guarda al 2023 più che ai mesi venturi: “C’è qualche rischio per l’inverno prossimo che ora, grazie alla meteorologia, sembra sventato. Ma quando ci saranno i picchi verranno utilizzate le riserve accumulate e l’anno prossimo speriamo di riuscire a recuperarle. L’economia è in bilico: il Fmi, il nostro centro studi dicono che l’anno prossimo sarà border line con recessione o sviluppo minimale. Però l’abbiamo già vissuto col Covid: se si fermerà la guerra, così come ora hanno iniziato a diminuire i costi dell’energia e di alcune materie prime, potremo essere un filo più ottimisti. Siamo lì, in bilico.