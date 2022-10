Gronda di Genova, Salvini: “Opera finanziata ma mai avviata per paura di firmare”

Genova. “Ho incontrato il direttore generale di Autostrade per l’Italia sulla Gronda di Genova, un’opera sostanzialmente finanziata ma mai avviata per paura di firmare. Bisogna superare questo ostacolo. Ne ho parlato anche con il ministro della Giustizia: il terrore della firma per i tecnici e per i politici è qualcosa che non deve più essere”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, intervenendo online al Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia in corso a Genova.

Secondo Salvini, “occorre rivedere il ruolo della Corte dei conti, il sistema dell’abuso d’ufficio, del danno erariale. Questo significa accelerare, firmare e prendersi delle responsabilità”.

Fin dai primi momenti dopo la nomina Salvini aveva dichiarato che la Gronda di Genova e il ponte sullo Stretto sarebbero state tra le sue priorità. “Ci sono migliaia di cantieri fermi in Italia, 102 opere pubbliche commissariate da anni, infrastrutture ferme da 20 anni, dalla Gronda di Genova al ponte di Messina passando per tutte le interruzioni stradali. Ci metterò tutta la mia energia per sbloccare i cantieri e creare lavoro e sicurezza”, aveva detto.

Nei giorni scorsi a “mettergli fretta” era stato il presidente Giovanni Toti: “Credo che il ponte sullo Stretto sia stato rinviato troppo a lungo, come anche la Gronda di Genova, di cui mi aspetto che il ministro Salvini firmi il via libera nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni“. Appello al quale si era unito anche il presidente di Confindustria Umberto Risso.