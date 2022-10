Grief & Beauty: Milo Rau porta la morte, vera, a teatro

Genova. Grief & Beauty (dolore & bellezza) di Milo Rau, che ha aperto ieri sera al Modena di Sampierdarena la stagione del Teatro Nazionale di Genova, è probabilmente uno degli spettacoli più controversi che si possono vedere su un palco teatrale perché il regista svizzero affronta l’ultimo grande tabù dell’attuale società umana: la morte e lo fa attraverso immagini forti, fortissime (tanti i fazzoletti estratti in sala), che dividono il pubblico, a giudicare dai commenti all’uscita. Praticamente impossibile non essere coinvolti emotivamente, non solo in positivo o in negativo, alla luce delle proprie convinzioni personali, religiose, delle proprie esperienze di vita. Per questo consigliamo lo spettacolo a un pubblico consapevole di ciò che sta andando a vedere.

Si viene accolti dal palco già in vista, allestito come un appartamento. Al centro un letto riservato a qualcuno che evidentemente non sta bene e ha bisogno di assistenza.

Gli attori si muovono già sul palco mentre il pubblico comincia ad affollare la platea e sul maxi schermo alle loro spalle il video di una signora anziana dallo sguardo lucido. Scopriamo, a inizio spettacolo, che si tratta di Johanna, una donna di 85 anni affetta da una malattia cronica che ha deciso di optare per l’eutanasia (in Belgio e in Svizzera è possibile). E quel momento del trapasso, in cui Johanna prima parla e sorride e poi si addormenta sino a esalare l’ultimo respiro, lo si vedrà in sala, al culmine di un percorso fatto di scene all’apparenza staccate tra loro, ma che in realtà ci parlano dell’abbandono, del dolore, della memoria, gli altri temi indagati da Rau con questo titolo.

Non è un caso che Grief & Beauty faccia parte della trilogia che Rau dedica alla “vita privata”. La morte è quanto di più privato e intimo ci sia, probabilmente, ma i suoi effetti sono forse i più pubblici, nel senso che tutta la comunità attorno alla persona che muore ne subisce le conseguenze.

Rau colpisce durissimo perché il confine tra realtà e finzione non esiste più in quell’ora e mezza che definire teatro è probabilmente riduttivo e anche sbagliato.

Eccezionale la prova degli attori (Arne De Tremerie, Anne Deylgat, Princess Isatu Hassan Bangura, Gustaaf Smans), qualcuno di loro non professionista, tutti talmente credibili nel raccontare esperienze di vita struggenti, ma quasi col sorriso sulle labbra, da chiedersi appunto se si tratti di vissuto personale o meno.

Ognuno di loro si rivolge a una videocamera per le proprie confessioni, che siano quelle della carriera da attore iniziata in terza età, o dell’abbandonarsi all’alcol di una madre affetta da sclerosi multipla, o della separazione dal compagno di vent’anni di vita. Il pubblico è catalizzato da quei primi piani, mentre le azioni teatrali si riducono soprattutto a gesti, alla normalità di chi deve accudire un malato in casa: preparare un caffè, aiutare a fare una doccia, pulire il pavimento, fino a quando la dottoressa non darà il via all’infusione letale in un parallelismo tra vita vera e finzione scenica.

Quinto elemento sul palco, altrettanto efficace, la musica dal vivo di Clémence Clarysse al violoncello.

Il finale tenta di dare una connotazione filosofico-scientifica al tutto, con uno stacco scenico notevole.

Repliche sino a domani (venerdì). Oggi alle 19.30 e domani alle 20.30. È vietato fare foto e immagini per rispettare la volontà della famiglia di Johanna.