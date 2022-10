Grande distribuzione, Lodi (PD): “Necessario un piano del commercio cittadino per ristabilire alleanze del territorio”

Genova. “Nell’ultimo anno, i dati rilevati da Ispra e dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (Snpa) stimano che nuovi cantieri, edifici, insediamenti commerciali, logistici, produttivi e di servizio, infrastrutture e altre coperture artificiali siano aumentati di circa 15 ettari ogni giorno”. Lo ricorda la consigliera del Partito Democratico Cristina Lodi intervenendo sulla questione dei nuoci centri commerciali in città

“Non dimentichiamo che l’obiettivo europeo prevede l’azzeramento del consumo del suolo al fine di garantire una ripresa sostenibile dei nostri territori” dice Lodi che attacca: “Le piccole medie grandi distribuzioni non sono il nemico e sono previste dai piani urbanistici, sempre se vengono legittimate all’interno di un piano urbanistico cittadino commerciale armonico e pensato a tutela di tutte e tutti coloro che investono in città. L’attuale PUC vigente, è stato calpestato da questa giunta, che crea fratture e non alleanze con la città”.

“Credo che serva un urgente piano del commercio – conclude Lodi – in cui associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, sociologi, economisti, associazioni dei consumatori, assessorato all’Urbanistica e al Commercio si mettano attorno a un tavolo, prima che davvero sia troppo tardi per il piccolo commercio e non solo. Ricordiamoci che parliamo di posti di lavoro e anche di presenze qualificanti per territori che rischiano di diventare buchi neri».