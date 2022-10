Giornate medioevali a Pegli, gli organizzatori: “Affluenza record, più di mille spettatori”

Genova. Giullari, maghi e cavalieri hanno animato Pegli offrendo spettacolo per i più piccoli che attendevano con ansia la magia di “Peglilot”.

Il “CIV riviera di Pegli” ha organizzato una serie di eventi degni di due giornate di grande attrazione, dalla fiera artigianale alle tipicità locali, dalle corse con i sacchi alla farinata che non ha mai smesso di servire questa tipica prelibatezza, fino a tarda sera, fino alle postazioni “Truccabimbi” sempre attive e al villaggio “medieval-show” della nota associazione culturale di cinema, cultura e spettacolo “D&E Animation”.

Proprio il “medieval-show Village”, che dava la possibilità ai più piccoli di cimentarsi con le “baby” balestre e relativi archi di legno, ha fatto registrare un nuovo record, accogliendo in largo Calasetta circa duemila persone in due giorni, dove nel pomeriggio il sold out è stato tutto per i guerrieri acclamati dai bambini, con uno show ricco di adrenalina, magia e spettacolo dove a decidere le sorti dei duelli sono stati proprio loro, i piccoli avventori delle giornate magiche.

Sono state consegnate oltre 500 medaglie da Re Artù in persona, mentre gli oltre 150 figuranti e operatori hanno reso l’atmosfera fiabesca, ma anche storica grazie ai gruppi di rievocatori, come gli sbandieratori o il “Gruppo storico Sestrese” e altre realtà locali.

L’organizzazione è già al lavoro per nuove edizioni ancora più ricche di eventi, senza tralasciare la volontà di portare a Pegli una bellissima novità che renderebbe il tutto ancora più incredibile: la fattoria degli animali.

Gli eventi in Liguria sono ripartiti, non c’è dubbio, e se il buongiorno si vede dal mattino, si procede a gonfie vele sulle coste del nostro mare.