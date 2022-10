Giornate Fai d’autunno, a Genova apre Villa Annetta Gattorno ad Albaro

Genova. Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio

culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di

tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.

Dai palazzi delle istituzioni alle architetture civili – ospedali, carceri, scuole e università, e perfino porti

– da chiese e conventi a dimore private, ville e castelli, da siti archeologici a moderni centri di ricerca, dai borghi

immersi nella natura a parchi, giardini e orti in città, dai villaggi operai ai laboratori artigianali e alle industrie

del made in Italy: tutto questo, e molto altro, è il patrimonio culturale dell’Italia che il FAI svela al pubblico in due

giorni di festa, di divertimento, ma anche di apprendimento e sensibilizzazione.

Aperture straordinarie a Genova

GENOVA – Villa Annetta Gattorno – Residenza universitaria delle Peschiere

Villa Annetta Gattorno è una nobile residenza di campagna di Albaro, che si incontra percorrendo via Parini e

lasciando alle spalle la chiesa romanica di Santa Maria del Prato. La diffusione delle ville suburbane ebbe inizio

a partire dal XIII secolo e da allora hanno rappresentato uno dei pilastri della storia sociale ed economica del

Genovesato, assurgendo a simbolo del potere dell’oligarchia aristocratica e della ricca borghesia mercantile. L’11

gennaio 1997 venne inaugurato ufficialmente il collegio universitario delle Peschiere nella Villa completamente

restaurata. L’acquisto della villa patrizia e la sua ristrutturazione sono stati possibili grazie alla partecipazione

spontanea di centinaia di persone e grazie alla sensibilità del mondo imprenditoriale e professionale genovese.

L’edificio versava in stato di abbandono e precarietà, pertanto si è reso necessario un massiccio intervento per la

sua messa in sicurezza e l’adeguamento alle nuove esigenze. La residenza fu realizzata tra il XVI e XVII secolo

con canoni stilistici che richiamano quelli introdotti da Galeazzo Alessi. Vi si accede attraverso un portale

incorniciato da una struttura in marmo che presenta al centro una nicchia con una statua di Madonna con Bambino.

Il grande atrio è affiancato da una cappella barocca con altare in marmi policromi sormontato da una tela con

Madonna e Bambino. Dall’atrio si accede attraverso il monumentale scalone a una loggia che guarda verso il

giardino e il mare. La visita prosegue quindi al piano nobile e al grande salone che occupa il corpo centrale della

villa.

COGORNO (GE)

Basilica dei Fieschi

San Salvatore dei Fieschi rappresenta uno dei borghi medievali di maggior rilievo e meglio conservati della

Liguria. Sulla piazza, nel suo armonico comporsi in una forma irregolare e in lieve declivio, si affaccia la Basilica

e di fronte la chiesa di San Salvatore il Vecchio con il cosiddetto Palazzo Comitale. In occasione del Giubileo

2000, la Basilica e la Chiesa sono state sottoposte a un rigoroso restauro conservativo che ha restituito all’intero

patrimonio monumentale il significato documentale e la valenza scenica originale. La costruzione della Basilica

ebbe inizio nel 1252 per volere di Papa Innocenzo IV e l’edificio è il risultato della fusione, prima in Liguria, del

sapere costruttivo e degli elementi decorativi dell’architettura genovese con quelle del gotico francese, cosa che

ne hanno fatto un modello stilistico per la cultura architettonica degli edifici ecclesiastici della Riviera di Levante.

L’interno presenta un impianto architettonico a tre navate, separate da filari di colonne in pietra con capitelli

particolarmente decorati. Tra le opere e le reliquie conservate nella basilica, di pregio sono i frammenti della Vera

Croce di Gesù, chiusi in una teca di cristallo ben visibili, donati al tempio da Papa Adriano V. Nella navata di

destra, a pavimento, è l’organo a canne, costruito da Dell’Orto & Lanzini nel 1993 e qui installato nel 2000: a

trasmissione integralmente meccanica, dispone di 5 registri su due manuali, con pedaliera priva di registri propri.