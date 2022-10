Giornata nazionale della Psicologia, anche Spiderman a Genova per raccontare la resilienza

Genova. Mattia Villardita, che indossa i panni dell’Uomo Ragno per intrattenere i bambini ricoverati negli ospedali, racconterà la sua esperienza nell’ambito della conferenza “Promuovere la salute psicologia nella popolazione” di sabato 15 ottobre a Palazzo Ducale.

Proseguono i “Percorsi di resilienza” promossi dall’Ordine degli Psicologi della Liguria in occasione della Giornata nazionale della Psicologia 2022: dopo gli incontri dello scorso fine settimana dedicati ad adolescenza, scuola e legami affettivi, sabato 15 ottobre dalle 9,30 alle 12 alla Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale si parlerà ancora di resilienza, di come costruirla e promuovere la salute psicologica nella popolazione.

Dopo i saluti delle autorità locali, in rappresentanza di Comune di Genova e Regione Liguria, e l’introduzione della presidente dell’Ordine Mara Donatella Fiaschi, si passerà agli interventi dei relatori: “Perché è importante costruire resilienza” di Mariella Bologna; “La resilienza nella comunità” di Laura Migliorini; “E tu come stai?” di Cinzia Aurora Modafferi, che presenterà il monitoraggio sulla salute psicologica della popolazione ligure a cura dell’Ordine. In conclusione, sarà lasciato spazio alle domande del pubblico.

Del tutto particolare sarà poi lo speach “Spiderman, un esempio di resilienza”, testimonianza di Mattia Villardita, il ragazzo savonese che, dopo un’infanzia segnata dalla malattia, ha deciso di indossare i panni dell’Uomo Ragno per intrattenere i piccoli pazienti ricoverati e, proprio per questa sua attività, nel 2021 è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella.

«Resilienza è la capacità di superare le avversità e continuare a rimanere in piedi», afferma il neuropsichiatra e psicanalista francese Boris Cyrulnik. «In questi anni segnati dalla pandemia, dalla guerra, dalla crisi climatica e più recentemente da quella energetica, si sente parlare spesso di resilienza, con il rischio di banalizzarne il significato e l’importanza. Per questo – spiega la presidente dell’Ordine Mara Donatella Fiaschi – abbiamo ritenuto di dedicare la Giornata della Psicologia di quest’anno proprio alla resilienza, esplorando i percorsi possibili per favorirla e costruirla, indagando quali siano le condizioni che possono ristabilire uno stato di benessere e di crescita personale a seguito di avversità. Nei tre incontri in programma i relatori e le relatrici avranno modo di confrontarsi con il pubblico, rispondere alle loro domande e raccogliere spunti di riflessione da approfondire, sempre secondo una logica di dialogo aperto con tutti i partecipanti».

«Insieme alla Commissione promozione della professione del nostro Ordine, abbiamo lavorato all’organizzazione di eventi che toccassero tematiche attuali, su cui le persone sentono il bisogno di confrontarsi – aggiunge Biancamaria Cavallini, consigliera segretaria dell’Ordine degli Psicologi della Liguria –. Queste iniziative saranno infatti l’occasione non solo per raccontare, ma anche per ascoltare. Obiettivo dell’Ordine è porsi in una logica di ascolto nei confronti della cittadinanza, in modo che la nostra professione sia sempre più ricettiva dei bisogni e dei desiderata della collettività».

La partecipazione alla conferenza “Promuovere la salute psicologia nella popolazione” è libera e gratuita, previa prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine al numero di telefono 010.541225 oppure via mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it