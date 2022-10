Giornata nazionale del trekking urbano: il 31/10 percorso guidato da Sestri Levante agli uliveti di Riva Trigoso

Sestri Levante. Anche la Liguria aderisce alla “Giornata Nazionale del Trekking Urbano”, con il comune di Sestri Levante. La 19esima edizione dell’appuntamento, sempre più atteso e partecipato, si svolgerà ufficialmente lunedì 31 ottobre in 71 comuni delle 17 regioni aderenti alla manifestazione, ideata dal Comune di Siena e in collaborazione con le tre associazione di guide turistiche locali: Associazione Centro Guide, AGT e Federagit.

L’evento, che si propone di promuovere il turismo sostenibile, incentivare la scoperta del territorio e valorizzarne le sue bellezze, paesaggistiche, culturali e gastronomiche, si estende e conquista anche la prima grande città europea, quella di Porto, grazie alla collaborazione con URBiNAT, progetto finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.

“CHE SPETTACOLO DI TREKKING”



La manifestazione coinvolgerà, all’insegna dello slogan “Che Spettacolo di Trekking”, tutto il territorio nazionale da Nord a Sud. I percorsi avranno una durata media di due-tre ore e avranno una difficoltà variabile. Tutti i dettagli su orari e itinerari sul sito Trekking urbano.

SESTRI LEVANTE E RIVA TRIGOSO

Un tour guidato che partirà dal Museo della Città (MuSel) per proseguire alla scoperta di Sestri Levante e dei luoghi che hanno ospitato o che ricordano non solo i personaggi illustri del panorama culturale nazionale e internazionale, ma anche cittadini più o meno comuni, gli eventi tra i più attraenti del Tigullio, fino a raggiungere Riva Trigoso con un’escursione tra oliveti, terrazzamenti e panorami mozzafiato. L’itinerario si snoderà tra Palazzo Fascie, sede del MuSel, le vie del centro storico, la Baia del Silenzio, nota anche come Portobello, con l’ex Convento dell’Annunziata e il promontorio di Punta Manara per raccontare Sestri Levante, la sua storia e le sue caratteristiche, le figure che l’hanno animata e le manifestazioni che ancora oggi la rendono una cittadina molto viva.

Tempo di percorrenza: 3 h Lunghezza: 8 km Difficoltà: Medio alta Punto di partenza: MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante (Corso Colombo, 50) Orario di partenza: ore 9:30.

Per informazioni Iat – Ufficio Informazioni Turistiche (Corso Colombo, 50) Aperto tutti i giorni: 9 -13 14 – 17 Tel 0185 478530 iat@mediaterraneo.it.