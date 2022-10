Giornata internazionale della mastocitosi, stasera la fontana di piazza De Ferrari si colora di viola

Oggi, 20 ottobre 2022, è la Giornata internazionale della mastocitosi e dei disordini mastocitari, che arriva alla sua quinta ricorrenza. Un’occasione che ha come obiettivo principale quello di richiamare l’attenzione sulla necessità di potenziare la ricerca, migliorare la diagnosi e la gestione della malattia, favorire l’accesso a cure appropriate. Lo slogan scelto per la campagna di quest’anno è “Say what you need”, un incoraggiamento verso i pazienti affinché siano i primi a difendere sé stessi nella vita di tutti i giorni.

Come ASIMAS, ci impegniamo ogni giorno per fare in modo che le istanze e i diritti delle persone con mastocitosi possano essere riconosciuti e sostenuti. L’Associazione crede infatti fortemente nel bisogno di diffondere la conoscenza della malattia verso le istituzioni, i clinici, i medici delle cure primarie e la società civile, per accrescere la consapevolezza della patologia e migliorare la presa in carico e l’assistenza con conseguenti benefici anche sulla qualità della vita quotidiana dei pazienti. Assieme agli altri Paesi, abbiamo scelto un fiocco viola – colore utilizzato dai ricercatori per tingere e studiare i mastociti – come simbolo per attirare l’attenzione sulla malattia e aumentare la consapevolezza nei confronti dei bisogni dei pazienti e delle loro famiglie.

Per cercare di sensibilizzare e creare l’interesse per condividere informazioni sulla patologia ed avvicinare l’opinione pubblica alle molteplici realtà quotidiane che vive un malato di Mastocitosi con alcune semplici attività come quella di “COLORARE DI VIOLA I MONUMENTI”, è stato chiesto al Sindaco Marco Bucci se anche nella nostra Città di Genova fosse possibile illuminare qualche “monumento simbolo” quale un segno di attenzione verso i portatori di questa patologia.

Con grande sensibilità, il Sindaco ha accolto la proposta e quindi la Fontana di Piazza De Ferrari, stasera tra le ore 19.00 e le ore 20.00, sarà illuminata nel colore viola.