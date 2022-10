Giornata europea contro la tratta, gli enti per le vittime in Piazza De Ferrari

Genova. In occasione della Giornata Europea contro la tratta, domani 18 Ottobre 2022, le organizzazioni del Terzo settore raggruppate in ATS promuovono una presenza in Piazza De Ferrari con i mezzi dell’Unità di Strada dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Verranno date informazioni relative al lavoro su strada, allo sportello di accoglienza delle vittime (presso l’ufficio UCST – Comune di Genova di Via Mascherona 19, primo piano), agli alloggi per il percorso di protezione per donne e alle azioni formative di inclusione sociale.

Gli operatori presenti racconteranno l’esperienza messa in campo da decenni con un focus particolare sul progetto “HTH LIGURIA: Hope this Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile”. Il progetto, con capofila la Regione Liguria, vede impegnati come Enti Attuatori, oltre alla ATS, con capofila Fondazione Auxilium, e al Comune di Genova, le Conferenze dei Sindaci della ASL 3 Genovese, della ASL1 Imperiese, della ASL 5 Spezzina, della ASL 2 Savonese, mentre ANCI Liguria ha il compito delle azioni trasversali di sistema.

Il lavoro di strada che porta avanti l’ATS viene gestito a Genova da Afet Aquilone e Comunità San Benedetto, a Spezia dalla cooperativa Lindberg e a Savona dalla Comunità Papa Giovanni XXIII e si articola con indagini e approfondimenti formativi sulle trasformazioni del fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento e con la mappatura dei territori.

Sempre a Genova Fondazione Auxilium, Consorzio Agorà, Afet Aquilone gestiscono in condivisione con il Comune di Genova (presso l’ufficio UOCST in via Mascherona 19) i primi contatti, le prese in carico, l’inserimento nelle strutture protette di accoglienza.