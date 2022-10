Ghost tour, stasera gran finale in piazza Matteotti con lo show Hocus Zena

Genova. Grande successo per la Settimana del Mistero, ideata dalla Fondazione Amon Aps e realizzata con il supporto e la collaborazione del Comune di Genova. Tutto esaurito per i Ghost tour, le ormai consolidate visite guidate in città alla scoperta di miti, leggende e personaggi della tradizione, che per questa edizione hanno visto coinvolti anche i più piccoli con i circa 150 partecipanti dei Ghost tour kids e i 250 alunni di alcune scuole del territorio, per la prima volta, in visite guidate dedicate.

«I Ghost tour si confermano un appuntamento molto apprezzato dai genovesi e anche per questa edizione, che per la prima volta è stata organizzata su un’intera settimana, hanno fatto registrare il tutto esaurito anche per le visite rivolte ai bambini e alle scuole – commenta l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli – stiamo già lavorando assieme al Municipio Centro Est del presidente Carratù e con la Fondazione Amon alle iniziative del prossimo Natale, arricchendo l’offerta di eventi e visite, allargandola all’immenso patrimonio, in parte ancora sconosciuto a molti genovesi, di storie, miti e luoghi da esplorare all’interno del centro storico e non solo, a partire dai presepi».

Questa sera, al termine dell’ultimo Ghost tour della Settimana del Mistero, gran finale, alle 21.30, in piazza Matteotti col musical Hocus Zena, a ingresso libero. Lo spettacolo, della compagnia Teatrale Temps Clar APS in collaborazione con la scuola di musica Musicò e i danzatori di Knude Kollective, è un viaggio attraverso vari musical e canzoni famose ispirati ai fantasmi e al mistero.