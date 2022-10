Genova24 compie 12 anni al servizio del territorio: come “regalo” una newsletter e gli annunci di lavoro

Genova. Era il 10 ottobre 2010 (10/10/10) e sul web compariva una piccola scommessa: Genova24.it. A meno di quattro anni di distanza dalla nascita di IVG.it, in provincia di Savona, la nostra redazione decideva di fare il grande salto verso il capoluogo. Un sito che aveva l’ambizione, in un’era in cui lo smartphone e i social network erano ancora agli inizi, di fare informazione locale in tempo reale. Con uno staff giovane e ridotto all’osso, in un mondo ancora ritenuto “acerbo” e tra lo scetticismo di chi lo riteneva una piccola realtà destinata (nella migliore delle ipotesi) a rimanere tale.

Quel giorno dalla nostra vecchia sede, dentro il palazzo della Borsa con le terrazze che si affacciavano su piazza De Ferrari, lanciavamo la nostra sfida nella più importante città della nostra regione. Corsi e ricorsi storici ci avevano avvisato che la sfida non sarebbe stata facile, e dobbiamo dire che non lo è stata affatto.

Ma oggi, 12 anni dopo, è cambiato tutto. Il mondo dell’informazione locale è stato letteralmente stravolto: sono spariti giornali storici, e altre realtà che nel 2010 erano floride oggi sono ridimensionate o spente del tutto. In questi anni abbiamo cambiato pelle più volte, della redazione iniziale di fatto non è rimasto nessuno. Abbiamo visto troppe alluvioni, tragedie immani come il drammatico crollo del ponte Morandi, quello – qualche anno prima – della Torre Piloti. E abbiamo consumato le suole delle scarpe cercando di essere presenti e in diretta da ogni angolo della città metropolitana.

Oggi l’informazione online è una costante che attraversa ogni minuto delle nostre vite, accessibile praticamente da ovunque. E Genova24.it è diventato un riferimento per quanto riguarda l’informazione online in provincia di Genova, nella quotidianità (tra i 70 e i 100.000 utenti unici ogni giorno) e ancor più nelle emergenze (durante la pandemia o le allerte meteo spesso il sito supera i 300 mila lettori). Un dato significativo perchè legato solo a una singola provincia (e non all’intera regione), che indica una penetrazione quotidiana sul territorio ormai acquisita e slegata dalle news di giornata e da eventuali “picchi”.

E poi c’è la pagina Facebook, seguita da quasi 150 mila persone: un dato che la rende una vera e propria “community” dedicata alla città di Genova. Per questo ad esempio capita spesso che la nostra pagina venga utilizzata anche per diffondere appelli, messaggi di pubblica utilità o, perchè no, qualche “risata locale”. Numeri alla mano, insomma, possiamo ormai affermare da qualche anno che, grazie alla fiducia quotidiana di una grande fetta di genovesi, Genova24 è diventato uno dei siti web di riferimento per il nostro territorio. Come per leggere di cucina, tv o tecnologia si va sui blog dedicati, per leggere “di Genova” si viene su Genova24. E se si vuole “parlare ai genovesi”, sono pochi i canali efficaci quanto l’accoppiata giornale/social network di Genova24.

Negli ultimi anni abbiamo iniziato ad espanderci, con una serie di novità e iniziative volte a migliorare sempre più la qualità del giornale. Siamo andati persino in Finlandia per studiare come combattere le fake news. Una crescita costante certificata anche da NewsGuard nel 2019 (con uno dei punteggi più alti in Italia) o da Google nel 2021, con l’inclusione di Genova24 e del “gemello” IVG in Google News Showcase (unici iperlocali d’Italia insieme a Varesenews). E l’anno scorso abbiamo lanciato un sito tutto nuovo, più leggibile e che ci permette di valorizzare costantemente approfondimenti sui temi del momento.

Naturalmente “è solo l’inizio”: vogliamo continuare a crescere. Per questo, nelle prossime settimane ci faremo e vi faremo due regali. Il primo è la newsletter, che vi permetterà ogni giorno di ricevere nel tardo pomeriggio “il giornale” nella vostra casella di posta elettronica. Un modo per non perdervi le notizie principali, leggendole con calma anche dopo cena. Basterà iscriversi in un apposito box in home page, che lanceremo nei prossimi giorni.

La seconda novità sarà invece una sezione dedicata agli annunci di lavoro. La fine dello stato di emergenza legato al Covid-19 nel 2022 ha permesso finalmente di guardare con speranza a una vera e propria ripartenza. E anche se il “caro energia” spaventa, l’unico modo per le aziende di rimanere a galla è investire, assumere persone, rilanciare locali, eventi, idee. Vogliamo quindi fare la nostra parte, fornendo a esercenti e imprese un canale semplice e gratuito da utilizzare per pubblicare le proprie offerte di lavoro. L’obiettivo è “metterci a disposizione” del territorio: da un lato garantendo alle aziende accesso gratuito al “megafono” di Genova24, e dall’altro fungendo per i lettori da “collettore di opportunità”. Un servizio utile ai genovesi al di là del puro aspetto informativo, che prenderà il via nelle prossime settimane.