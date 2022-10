Genova Tattoo Convention, il direttore artistico: “Qui si creano opere d’arte sulle persone”

Genova. “Quanto arrivi qui in Convention è come quasi entrare in una galleria d’arte. Giri per gli stand e hai possibilità di vedere creare delle opere d’arte sulle persone. La chiamerei proprio la galleria del movimento” così Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker, noto come Richi Tattoo, il direttore artistico della Convention, definisce l’evento.

Da oggi, venerdì 21, fino a domenica 23 ottobre torna all’Rds Stadium di Sampierdarena la Genova Tattoo Convention, giunta alla sua quindicesima edizione.

Si tratta di una rassegna dedicata alla cultura dell’inchiostro su pelle con oltre centotrenta tatuatori provenienti da tutta Italia e dall’estero protagonisti di undici gare in tre giorni.

In programma anche incontri, gare di tatuaggi, performance, interventi di ospiti del mondo del tatuaggio: tre giorni di immersione nell’arte del tattoo “in diretta”, in cui è possibile sperimentare e conoscere il mondo del tatuaggio e ammirare le creazioni dei migliori studi italiani.

Una tre giorni nel mondo dell’inchiostro su pelle, in un format “puro” e all’avanguardia che, dopo lo stop causa pandemia nel 2020 e nel 2021, torna a Genova.

“Dopo tre anni possiamo finalmente tornare al nostro format completo – spiega Riccardo – con una quindicesima edizione che non è una semplice parata di tatuaggi, ma un’occasione per documentarsi su stili, filosofia, tendenze e storia di quest’arte antica, che ormai è sempre più parte integrante della nostra cultura”.