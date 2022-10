Genova. “Adesso è tornato ad abbracciare il suo Alessio, dopo nove lunghi anni di attesa. Franco sarai sempre nel nostro cuore, nelle nostre famiglie. Lo sarai sempre quando ascolteremo le tue canzoni, ciao Franco e grazie per essere stato un uomo di verità”.

Questi alcuni passaggi dell’omelia pronunciata da Fra Mauro, il cappellano del San Martino di Genova che questa mattina presso la chiesa di San Siro di Nervi ha celebrato il funerale di Franco Gatti, il ‘baffo’ dei Ricchi e Poveri scomparso martedì mattina dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute.

Un lungo applauso ha accolto il feretro di Franco Gatti, giunto nel tempio scortato da due ali di folla, commossa ma composta. In prima fila la moglie Stefania e la famiglia, dietro i suoi compagni di sempre dei Ricchi e Poveri con cui ha condiviso decenni di avventure.

Il funerale di Franco Gatti: addio al cantante dei Ricchi e Poveri

E proprio oggi, in concomitanza con le esequie, l’amministrazione comunale ha reso omaggio al cantante. Per tutta la giornata, a partire dalle 9.30, dalla filodiffusione di via Garibaldi viene trasmessa una compilation di 70 minuti che ripercorrerà la lunga carriera di Gatti con I Ricchi e Poveri. Saranno riprodotti i maggiori successi del gruppo tra cui: Ma se ghe penso, La prima cosa bella, Mamma Maria, Sarà perché ti amo, Quest’amore e Coriandoli su di noi.