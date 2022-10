Genova Parcheggi assume addetti alla sosta: oltre 450 candidati per 35 posti, al via le prove

Genova. Sono iniziate oggi le prove preselettive del concorso indetto da Genova Parcheggi per l’assunzione di 35 addetti alle aree di sosta. Sono 454 i candidati ammessi al quiz di cultura generale (meno di un decimo di possibilità) convocati oggi ai Magazzini del Cotone e suddivisi in due scaglioni, alle 9.30 e alle 14.00. La selezione viene gestita dalla società esterna Ranstad Italia.

Il test comprendeva domande di cultura generale, logica, diritto e quesiti su temi di viabilità e codice della strada. I primi 60 classificati accederanno al colloquio orale che varrà come selezione vera e propria (massimo 100 punti) insieme alla valutazione dei titoli facoltativi (6 punti) tra cui il possesso delle patenti C e A2.

Le assunzioni, come specificato dal bando, avverranno esclusivamente col contratto di apprendistato professionalizzante (che potrà trasformarsi in seguito in un contratto a tempo indeterminato) e sono quindi riservate a under 30 o disoccupati beneficiari di un trattamento.

L’azienda sottoporrà gli aspiranti all’assunzione a visita medica di idoneità incondizionata al lavoro di addetto alla sosta, il cui superamento costituisce condizione necessaria per instaurare il rapporto di lavoro. Il contratto collettivo applicato è quello per aziende esercenti autorimesse, noleggio con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio autovetture su suolo pubblico e privato, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.