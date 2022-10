‘Genova gioca’, oltre 400 partecipanti per i giochi della tradizione a villa Gruber

Genova. Grazie al patrocinio e alla partecipazione finanziaria, a seguito di bando, del Municipio I Centro Est, grazie alla promozione dell’Assessorato a Sport e Tempo Libero dellaRegione Liguria, con la partecipazione di UNICEF all’evento, si è tenuta sabato 22ottobre e domenica 23 ottobre nel Parco di Villa Gruber la 36° edizione dell’evento”Genova Gioca“, la doppia giornata di attivi organizzata dall’Associazione Città di Genova.

Nella giornata di sabato 22 gennaio, a partire dalle ore 15, l’Abbazia di Santa Maria della Sanità ha dato voce al gruppo musicale Soin de Zena, che in una cornice storica e contornata da opere che portano anche la firma del pittore genovese Luca Cambiaso, hanno eseguito alcuni brani della storia del cantautorato genovese, da Fabrizio De Andrè a Ivano Fossati passando dalla PFM.

La cornice dell’Abbazia di Santa Maria della Sanità ha permesso all’Associazione Città di Genova non soltanto di promuovere la giornata successiva, quella di domenica, ma anche di permettere al pubblico presente di ascoltare anche Eliano Calamaro, Professore d’Orchestra presso la Fondazione Teatro Carlo Felice.

“Ringrazio Valter Mereta perché nonostante tutte le difficoltà logistiche riesce sempre a garantire qualità di contenuti: in queste due belle giornate verranno presentati tanti giochi della tradizione ligure – avrebbe dichiarato a margine del concerto Annalisa Fossa, funzionaria dell’Assessorato regionale al Tempo Libero – Dobbiamo cercare di difendere queste tradizioni. Io ci credo fermamente e mi auguro che si possa continuare, con impegno ed entusiasmo, ad avere garantite queste tradizioni. Il volontariato è davvero importante, non soltanto in ambito sanitario, e va difeso a spada tratta”.

La giornata di domenica 23 ottobre si sarebbe aperta con la disputa della 16° tappa del Campionato Italiano di Ciclotappo all’interno del contesto del Parco di Villa Gruber, dove sono state allestite due piste: una dedicata ai giocatori e partecipanti al campionato, provenienti non soltanto dalla Liguria, ma anche da Piemonte e Toscana; l’altra a tutte le famiglie, adulti e bambini, che volessero provare l’esperienza di giocare al ciclotappo sfruttando la propria abilità nel muovere la propria gretta lungo la pista.

A partire dalle ore 15 Villa Gruber avrebbe progressivamente cominciato a riempirsi non soltanto di appassionati, ma anche di famiglie accorse per provare i vari giochi della tradizione genovese e ligure e molti ragazzi e ragazze incuriosite dal fatto di provare giochi spesso nuovi e mai visti. Avrebbero così preso il via un torneo di lippa, un torneo di ciclotappo e un torneo di lancio del ferro di cavallo. In totale si sono contati oltre 400 partecipanti, allietati anche dal suono di una cornamusa che ha fatto da contorno a tutto l’evento.



I tornei si sarebbero protratti fino all’orario di chiusura di Villa Gruber, intorno alle ore 18. Tre ore di gioco che ha legato il presente coi giochi della tradizione, presentati e spiegati ai più giovani da chi li ha praticati e li continua a promuove anche oggi, nell’era del digitale. Poco prima l’evento di Genova Gioca aveva visto l’Assessore del Municipio Centro Est, Daniela Marziano, con deleghe a Promozione Manifestazioni Municipali, Patrocini e Contributi alle associazioni per iniziative attività e progetti realizzati nel Territorio Municipale e Promozione sperimentazioni culturali e artistiche, premiare il vincitore della 16° tappa del Campionato di Ciclotappo, svoltasi in collaborazione con la F.I.G.C.T.



Lo stesso Assessore Daniela Marziano ha auspicato che eventi come quello di Genova Gioca possano ripetersi essendosi rivelato quest’ultimo un successo in termini di partecipazione non soltanto di adulti, ma anche di bambini.



Le offerte libere che i partecipanti hanno desiderato lasciare sono confluite in una raccolta fondi a favore dell’Associazione Band degli Orsi Ospedale “Gaslini”. Al termine deigiochi e delle iniziative, In collaborazione con la ditta Tossini di Recco, è stata proposta una degustazione di focaccia tradizionale.