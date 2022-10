Genova ancora set cinematografico: a Sturla e Vernazzola le riprese di una nuova serie Netflix

Genova. Dopo Blanca, Petra e Sopravvissuti Genova ancora una volta si trasforma in set cinematografico. Questa volta tocca a Sturla e Vernazzola, tipici borghi marinari del Levante genovese che faranno da sfondo a una nuova serie che verrà distribuita da Netflix.

Il titolo – ancora provvisorio – è Criminel e la produzione è stata affidata alla società tedesca Wiedemann & Berg Film. Si tratta dello stesso marchio che ha prodotto Dark, primo originale Netflix tedesco, e Pagan Peak, uno dei primi originali per Sky Deutchland. Per Netflix la casa tedesca ha prodotto anche Tribes of Europa. La regia è dell’austriaco Marvin Kren che ha diretto anche 4 Blocks, firmata sempre da Wiedermann & Berg. La sceneggiatura è di Benjamin Hassler.

La notizia è emersa in consiglio comunale in seguito a un’interrogazione presentata dal consigliere Nicholas Gandolfo (Toti per Bucci) a proposito dei cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata comparsi nelle vie del borgo da domenica scorsa fino alle 20.00 di martedì 25 ottobre. In tutto ben nove giorni di riprese cinematografiche.

“Visto che i residenti del borgo hanno da sempre grosse difficoltà di parcheggio per i propri mezzi privati e sono preoccupati da questi cartelli – ha spiegato Gandolfo nell’interrogazione – si chiede all’assessore competente e all’amministrazione comunale se è stata verificata la situazione e se verranno prese misure specifiche per garantire ai residenti la possibilità di sostare i propri veicoli privati o in altro luogo specifico o in determinate fasce orarie”.

L’assessora al Marketing territoriale Francesca Corso ha ricordato le opportunità economiche che il settore cinematografico genera offrendo visibilità a Genova, mentre l’assessore alla Mobilità Matteo Campora ha spiegato che in futuro sarà data più attenzione al preavviso alla popolazione mentre la polizia locale controllerà che tutti i parcheggi non occupati per esigenze tecniche siano lasciati a disposizione degli abitanti.