Genova, all’ABG parte la scuola di bocce gratuita dedicata ai ragazzi

Genova. Prende l’avvio nei prossimi giorni la scuola di volo e di petanque, progettata e realizzata dall’Associazione Bocciofila Genovese, dedicata esclusivamente ai giovani Under 18.

Recuperare l’arte antica del gioco delle bocce e diffonderla tra i ragazzi è lo scopo principale della scuola che inizia nel mese di ottobre per terminare a giugno 2023. La storica società di Corso Montegrappa, il cui management è stato rinnovato all’inizio dell’estate, si pone l’ambizioso obiettivo di porre le basi per dare continuità all’attività agonistica che l’ha vista protagonista da sempre ad alti livelli in tutte le specialità, sia maschili che femminili.

“Misurarsi con il gioco delle bocce rappresenta un’opportunità per i giovani – commenta la vicepresidente Silvia Martini, responsabile delle attività giovanili – E’ uno sport che sviluppa la coordinazione e la concentrazione, si può praticare facilmente ed è a basso costo. E’ uno sport divertente e adatto a tutte le età. Il nostro invito per le scuole, le famiglie e i ragazzi è di venire a provare. All’ABG troveranno professionalità e competenza”.

All’Associazione Bocciofila Genovese, a formare gli atleti di domani saranno sia istruttori qualificati di lungo corso che le campionesse ed i campioni di oggi che aiuteranno i ragazzi a crescere atleticamente e sportivamente. Per avvicinare i giovani a questa attività, l’ABG ha deciso di mantenerne la gratuità, fatta eccezione per una quota simbolica di iscrizione.

Per avere informazioni più dettagliate su orari e modalità di iscrizione sia i singoli che gli istituti scolastici è possibile scrivere a abgenovese@abgenovese.it oppure telefonare al n. 3755275146.