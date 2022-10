Genova aderisce alla campagna europea Streets4Kids: “Vogliamo strade scolastiche”

Genova. Genova ha aderito con entusiasmo alla campagna europea #streetforkids con 13 iniziative fra pedibus, bicibus e girotondi in piazze temporaneamente “occupate” da bambine e bambini e liberate dalle auto per chiedere più strade

scolastiche.

Giovedì 20 hanno dato il via il pedibus e il bicibus della Primaria Doria dell’IC Molassana e Prato e ieri si è continuato con 4 eventi nei plessi dell’IC Quarto, altri 4 dell’IC Albaro, compreso il Bicibusauro, un evento alla Primaria Spinola dell’IC Oregina e 3 eventi in centro storico coordinati tra i genitori delle primarie Daneo e Colombo e anche i piccoli della Scuola Infanzia Comunale Maddalena!

Le strade scolastiche sono strade chiuse al traffico davanti alle scuole, che si traducono in spazi più sicuri e aria più pulita e incoraggiano bambini e genitori ad andare a scuola a piedi, in bici o col bus. E sono previste dal Codice della Strada! Una iniziativa che promuove anche l’attività fisica del camminare e l’uso virtuoso dei mezzi pubblici.

Queste giornate simboliche vogliono portare l’attenzione su alcuni casi scuola, come lo snodo di piazza Bandiera/Polleri/piazza Nunziata dove traffico, inquinamento atmosferico e acustico, sicurezza stradale e creazione di code bloccano anche i cittadini virtuosi che usano, per necessità o precisa scelta etica, il bus.

Piccoli interventi di mobilità sostenibile, come ad esempio un più razionale impiego della Polizia municipale nel dirigere il traffico in questi luoghi e lo spostamento di parcheggi fuori dal centro incrementando le linee di mobilità pubblica, liberando piazze per tornare a viverle come spazi di aggregazione pubblici, sicuri e piacevoli, possono cambiare drasticamente la vivibilità delle nostre città.

Notiamo che di fronte a tante scuole la polizia municipale non c’è più e si chiede all’Amministrazione di fare in modo che i tanti vigili dedicati al centro storico possano essere impiegati anche davanti alle scuole la mattina e nei pomeriggi negli orari di entrata e uscita a tutela dei bambini, cittadini genovesi a tutti gli effetti, per fare rispettare i divieti di circolazione davanti alle scuole. O dovranno essere i nostri bimbi e bimbe a cominciare a fare le multe morali agli automobilisti indisciplinati che mettono a rischio la sicurezza posteggiando in tripla e quarta fila davanti alle scuole?