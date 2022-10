Coppa Italia: Genoa-Spal 1-0, i rossoblù dominano e passano agli ottavi con gol di Gudmundsson

Genova. Un Genoa mai in difficoltà passa il turno in Coppa Italia 1-0 contro una Spal che ha avuto soltanto un’occasione nel primo tempo con un colpo di testa di Almici terminato fuori. Basta il calcio di rigore trasformato da Gudmundsson nel primo minuto di recupero del primo tempo, anche se le occasioni non sono mancate. Almeno quattro le possibilità non sfruttate dai rossoblù. La squadra di Blessin è apparsa in controllo per tutti e i novanta minuti. Buona la prova di tutti i giocatori in campo, anche di coloro che quest’anno si sono visti poco. Ora agli ottavi di finale il Genoa incontrerà la Roma o mercoledì 11 gennaio oppure mercoledì 18 gennaio.

90′ Tre minuti di recupero

87′ Puscas! Troppo debole il tiro, dopo una palla riconquistata da Aramu per un rinvio errato di Thiam

86′ Ultimo cambio nel Genoa: fuori Gudmundsson per Aramu

84′ Nella Spal fuori Murgia dentro Maistro

84′ Incredibile occasione per il Genoa! Yalcin fa tutto bene, ma quando è a tu per tu con Thiam non inquadra la porta

79′ Ammonito anche Puscas per un fallo

78′ Ammonito Hefti per gioco falloso

77′ Azione prolungata del Genoa, che termina con una magia di Yalcin che nasconde il pallone e serve Puscas: il rumeno si libera del diretto avversario, ma poi sbatte contro un altro difensore mentre è in caduta

74′ Cambio nella Spal: esce Moncini per Finotto

74′ Altra occasione Genoa: Gudmundsson non centra la porta con un tiro di controbalzo sugli sviluppi di un corner

71′ Calcio piazzato di Gudmundsson dalla destra che finisce tra le braccia di Thiam

65′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Pajac e Frendrup per Czyborra e Touré

61′ De Rossi decide di far entrare Fiordaliso per Dickmann e Valzania per Zanellato

58′ Doppio cambio nel Genoa: esce Yeboah ed entra Puscas, esce Portanova entra Yalcin

57′ Occasione Genoa! Yeboah se ne va in velocità imbeccato da Hefti, entra in area e, disturbato, tira addosso a Thiam

53′ Ammonizione per Almici, che stende Yeboah lanciato da Badelj. Il croato aveva vinto un contrasto e rilanciato l’azione

51′ Vogliacco mette in angolo, ma la Spal non riesce a rendersi pericolosa, resta però in attacco guadagnando un fallo laterale

49′ Erroraccio di Badelj che serve un avversario, ma per sua fortuna i compagni recuperano

46′ Si riparte con palla alla Spal e il primo cambio per De Rossi: fuori Tunjov e dentro Rabbi

Termina con il Genoa in vantaggio per 1-0 il primo tempo di Genoa-Spal. Un calcio di rigore trasformato con grande freddezza da Gudmundsson ha sbloccato il risultato di una partita piuttosto soporifera almeno sino alla mezz’ora. Il Genoa domina nel possesso palla (oltre il 64%). Grande ovazione all’intervallo quando è stata annunciata la presenza in tribuna d’onore di Diego Milito. Tanti cori per il Principe e un paio di striscioni di bentornato e saluto con foto ricordo sotto la Nord per l’ex indimenticato attaccante rossoblù.

48′ Corner per la Spal, ma la difesa genoana sbroglia, altro cross e colpo di testa di Peda fuori

45+1 Saranno tre i minuti di recupero

45+1 Gudmundsson sul dischetto non sbaglia: spiazza Thiam con un tocco delicatissimo è l’1-0!

44′ Lungo consulto al var, rigore concesso

42′ Calcio di rigore per il Genoa, tocco di mano di Moncini sul tentativo di mettere il pallone al centro da parte di Portanova

34′ Occasione Genoa: Yeboah conquista un pallone in attacco, servizio centrale per Gudmundsson che vede Portanova libero in area, tiro debolissimo che finisce tra le braccia di Thiam

31′ Occasione Genoa: cross basso di Portanova, Yeboah arriva in scivolata vicino alla porta, ma il pallone termina alto

30′ Yeboah ci prova dal limite dopo una bella azione di Gudmundsson: palla alta. Disappunto dei compagni meglio piazzati di lui, che aveva dovuto girarsi per tentare la conclusione

25′ Calcione di Tunjov su Frendrup, che lo aveva anticipato frapponendosi tra lui e il pallone. Per l’arbitro non ci sono gli estremi dell’ammonizione

24′ Badelj riceve palla, si libera con una magia del diretto avversario e crossa in mezzo: Thiam esce e agguanta il pallone

24′ Cross di Hefti, la difesa spallina mette in angolo

22′ Gudmundsson guadagna un calcio di punizione dai 25 metri, batte Portanova: palla alta sopra la traversa

19′ Corner per la Spal battuto basso, schema elaborato che si conclude con un’occasione: colpo di testa di Almici sotto porta fuori di pochissimo

18′ Cross di Gudmindson, Dalle Mura anticipa il colpo di testa di Portanova da ottima posizione

15′ Verticalizzazione di Pajac per Yeboah, ma Gudmundsson si mette in mezzo e rovina la traiettoria, Thiam esce e blocca a terra

12′ Ammonito Zanellato per un calcio in testa a Bani

5′ Discesa di Yeboah che entra in area, ma Peda gli toglie il pallone dai piedi

2′ Genoa che parte subito all’attacco, prima azione però fermata per un fallo di mano di Portanova

1′ Si parte con palla al Genoa che attacca verso la Sud

Turnover annunciato e turnover confermato da Blessin per Genoa-Spal, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Davanti spazio a Yeboah, mentre si rivedono Badelj, Hefti e Portanova dal primo minuto. C’è spazio anche per Semper tra i pali.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa-Spal 1-0

45+1 Gudmundsson (R)

Genoa: Semper, Hefti, Vogliacco, Bani, Pajac (65′ Czyborra), Badelj, Frendrup (65′ Touré), Jagiello, Portanova (58′ Yalcin), Gudmundsson (85′ Aramu), Yeboah (58′ Puscas).

Allenatore: Blessin.

A disposizione: Martinez, Vodisek, Sabelli, Dragusin, Strootman, Coda, Calvani.

Spal: Thiam, Almici, Peda, Dalle Mura, Dickmann (61′ Fiordaliso), Murgia (84′ Maistro), Esposito, Celia, Tunjov (46′ Rabbi), Zanellato (61′ Valzania) , Moncini (74′ Finotto).

Allenatore: De Rossi

A disposizione: Abati, Pomini, Meccariello, Proia, Saiani, La Mantia, Prati, Rauti, Breit, Ayoub

Arbitro: Santoro di Messina

Ammoniti: Hefti, Puscas (G); Zanellato, Almici (S)