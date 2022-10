Genoa, domani l’importante sfida del Liberati. Blessin: “Ternana in un momento d’oro. Obiettivo? Creare la settimana perfetta”

Genova. Cinque squadre separate dall’esigua distanza di un punto e, tra di esse, ce ne sono ben quattro a quota 18. Il Genoa è una di queste, mentre la Ternana conduce la classifica.

Questo fa sì che quella di domani diventi una sfida di grandissima importanza, una trasferta che il Grifone si prepara ad affrontare con la consapevolezza che, in questo campionato di Serie B, è importante iniziare a pianificare una fuga.

L’avversario

La formazione di Cristiano Lucarelli, l’ex bomber del Livorno, è reduce da cinque vittorie consecutive. Era da diversi anni che gli umbri non si trovavano così in alto in classifica, dopo annate tribolate tra retrocessioni e dalle poche emozioni. Ragion per cui il morale della gente rossoverde non può che essere alle stelle, aspettandosi un pubblico degno dell’occasione: si parla di oltre 7.883 tagliandi venduti dal via libera con una reale possibilità che, contando anche gli abbonamenti, si possa arrivare a riempire il Liberati con 10.000 persone.

A livello di campo, la Ternana spesso scende in campo con il 4-3-2-1 (l’albero di Natale) che vede molto partecipi i centrocampisti nella fase offensiva. I migliori realizzator della squadra sono Anthony Partipilo e l’ex Andrea Favilli con 3 reti, che torna a disposizione proprio contro i rossoblù dopo aver subito un infortunio, anche se davanti ci potrebbe essere ancora spazio per Alfredo Donnarumma. Tra le fila delle Fere c’è anche un altro ex, ovvero il centrocampista Francesco Cassata.

L’ultimo 11 titolare dei rossoverdi, ovvero nella vittoria esterna in rimonta contro il Benevento, è stato il seguente: Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Bogdan, Corrado, Paghera, Di Tacchio, Cassata, Partipilo, Palumbo, Donnarumma.

Genoa missione sorpasso. Blessin: “Mantenere questa fame di vittorie sarà compito nostro”

La partenza del Grifone è stata positiva e con un rendimento costante, se non per la sconfitta di Palermo. Se si guarda in casa Venezia o in quella del Cagliari, le altre squadre retrocesse dello scorso anno, il discorso non può essere lo stesso.

Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico tedesco ha racchiuso quello che è l’attuale momento dei rossoblù, reduci dal passaggio in Coppa Italia avendo battuto la Spal: “Vincere aiuta a vincere e dovremo aumentare questa mentalità nei ragazzi, facendo loro capire che quello che proviamo porta frutti anche in partita. Mantenere questa fame di vittorie sarà compito nostro, senza rilassarci e abbassare l’attenzione. Le gare di questa settimana sono state toste per noi. A Cosenza siamo stati in dieci per un’ora, mentre martedì abbiamo giocato su un campo pesante, ma tutti i ragazzi sono in forma. Le squadre che giocano in Champions o in Europa League giocano ogni tre giorni: noi abbiamo la forza per giocare la terza partita in sette giorni ed ognuno dovrà spingere fino al proprio limite“.

Poi il commento sulla Ternana, un avversario ostico non solo per la sua posizione di classifica: “Attualmente è in un momento d’oro ed è la squadra migliore del campionato. Tocca a noi di creare una settimana perfetta, ad oggi è soltanto buona. Sappiamo che dovremo dare sempre il massimo, conoscendo le qualità di Palumbo a centrocampo. Non dovremo farli entrare in partita, facendo sempre attenzione. Cambi da parte loro? Mi sorprenderei molto dopo cinque vittorie consecutive. Sarà una partita molto interessante, perché loro sono aggressivi e fisici, soprattutto con Sorensen al centro della difesa. Come sempre, abbiamo informato i ragazzi delle qualità della Ternana nei secondi tempi e domani toccherà nuovamente a noi contrastarle”.

Blessin ha annunciato che ci saranno 1/2 cambi all’interno degli undici titolari: “In Coppa Italia volevo proprio essere messo in difficoltà. Ho chiesto ai ragazzi in campo di darmi queste risposte e sono contento di loro. Poi chiaramente le scelte dipendono da me, ma il campionato è lungo e abbiamo bisogno di tutti”.

E allora con la carica dei propri tifosi, più di mille presenti al Liberati, il Genoa avrà il compito di dare la prima significativa svolta al campionato. C’è ancora tantissimo tempo, ma è sempre meglio prevenire che curare.