Genoa: cresce la qualità e contro la Spal Blessin risponde alle critiche sul campo

Genova. Un passo avanti. La partita contro la Spal rappresentava quasi uno spartiacque per i detrattori di Blessin, perché spesso il Genoa viene impallinato dal fuoco amico. Stavolta non è andata così.

La Spal, che arrivava da cinque risultati utili di fila, soccombe senza pungere in casa contro un Grifone che sta cominciando a mostrare tutta la qualità dei suoi giocatori.

Alcuni elementi devono far ben sperare i sostenitori rossoblù: Coda si è sbloccato su azione. È stato il giocatore più discusso in queste prime giornate perché c’è chi vuole il tutto e subito, forse non comprendendo che un attaccante della stazza fisica come la sua ha bisogno di un po’ più di tempo per ingranare. Lui risponde con un gol e una prestazione di sostanza a quelle voci che non erano proprio critiche, ma che alla lunga potrebbero fare danni a livello mentale. “Me lo chiedevano tutti il gol, ci tenevo tanto a sbloccarmi, l’ho fatto e sono contento che sia coinciso con una vittoria − afferma Coda a Dazn − questa era una partita insidiosa, ma l’abbiamo gestita bene. Dovevamo forse in alcune situazioni fare un palleggio in meno e cercare più la profondità”.

Aramu ha una classe sopraffina, un tocco di palla magnifico: oggi i suoi primi novanta minuti in cui ha messo lo zampino diverse volte. Non è un caso che quando è calato fisicamente il Genoa ha avuto qualche sbandamento.

Strootman è un gigante non solo per qualità di gioco, ma anche per personalità in un ruolo chiave per una squadra.

Chi pensava di sacrificare Blessin sull’altare dei risultati deve ricredersi. Oggi il mister non ha sbagliato nulla: ottima la decisione di sostituire entrambi i centrali, già ammoniti, grande il messaggio di non aver certo timori nel finale cambiando Jagiello con Puscas, ma soprattutto l’aver dato la fascia di capitano a Coda in un momento comunque non facilissimo per l’attaccante, è stata la pietra tombale su chi gettava benzina sul fuoco.

Blessin è contento e fa i complimenti ai suoi in italiano ai microfoni di Dazn. Molto bene la prestazione, anche perché non sono state concesse palle gol alla Spal. “All’inizio abbiamo avuto problemi sui lanci lunghi, sul posizionamento e sulle seconde palle. Non abbiamo dato occasioni alla Spal, non mi ricordo nessuna particolare chance da gol. Nel secondo tempo abbiamo sprecato molto, potevamo chiudere prima la partita per essere più sicuri alla fine”.

Nessun gol subito, nonostante qualche incertezza difensiva. I rossoblù comunque sono sempre

Le sconfitte di Brescia e Reggina (contro il Modena), oltre che del Cagliari, mostrano che questa serie B è ciò che è sempre stata: un campionato complicato in cui si esce alla distanza.

Ora venerdì c’è il Cagliari al Ferraris, ferito da due sconfitte consecutive. Sarà una partita difficilissima che il Genoa affronterà con in più dalla sua una maggiore solidità emotiva.

Spal-Genoa 0-2

19′ Coda; 88′ Gudmundsson

Spal: Alfonso, Dickmann (82′ Peda), Dalle Mura (70′ Arena), Meccariello, Celia, Proia (70′ Tunjov), Esposito, Valzania (59′ Rabbi), Zanellato, La Mantia, Moncini (82′ Finotto).

Allenatore: Venturato.

A disposizione: Thiam, Saiani, Fiordaliso, Almici, Prati, Zuculini, Finotto, Rauti, Thiam.

Genoa: Martinez, Sabelli (72′ Hefti), Vogliacco (46′ Dragusin), Ilsanker (46′ Bani), Pajac, Strootman, Frendrup, Yalcin (59′ Jagiello; 78′ Puscas), Aramu, Gudmundsson, Coda.

Allenatore: Blessin

A disposizione: Semper, Agostino, Czyborra, Portanova, Touré, Yeboah, Puscas.

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: La Mantia, Valzania; Moncini (S); Vogliacco, Ilsanker, Martinez (G)

Espulso: Meccariello al 75′

Spettatori: 12.257 di cui 1.486 nel settore ospiti