Genoa, contro il Cosenza una vittoria che vale doppio: ora sarà fondamentale dare continuità

Cosenza. Una prestazione di sostanza ottima per allontanare qualsiasi tipo di critica. Cosenza-Genoa è stata anche questo per Blessin ed i suoi, un match in cui, nonostante l’inferiorità numerica dal 34’ (espulso Bani per doppia ammonizione), il Grifone ha saputo vendere cara la pelle conquistando 3 punti preziosissimi.

Grinta, carattere ed astuzia, sono stati questi i tre elementi che hanno permesso al Genoa di sbancare il San Vito-Gigi Marulla, uno stadio ostico in cui il Genoa ha affrontato una squadra ben schierata in campo che, tuttavia, non ha saputo venire a capo di un Grifone orgoglioso e fieramente supportato dai 700 recatisi a Cosenza per mostrare la loro vicinanza ai rossoblù.

Bani e compagni si trovano ora a -1 dalla Ternana capolista, un ulteriore dato che permette di attribuire alla vittoria odierna un peso specifico che va oltre i tre punti. Il ritorno al gol di Coda, la prestazione offerta e l’estrema versatilità di tutti gli interpreti impiegati sono tra i motivi che sicuramente permetteranno a Blessin di lavorare con estrema serenità in settimana.

L’allenatore del Genoa ha ancora una volta saputo rispedire al mittente le critiche ricevute da parte dei tifosi, questo per una formazione che lontana dal Ferraris ha quasi sempre vinto (l’unica sconfitta è arrivata contro il Palermo, ndr).

“Giocare in dieci contro undici non è mai semplice – ha dichiarato Strootman nel post partita – Abbiamo giocato il primo tempo con la mentalità giusta ed il gioco che ci aveva chiesto l’allenatore, questo mentre nella seconda frazione abbiamo giocato da squadra grazie anche ai cambi. Dobbiamo giocare gara dopo gara per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo, la Serie A.”

Adesso per Blessin la sfida consisterà nella ricerca della continuità: iniziando a vincere anche tra le mura amiche il Grifone potrebbe lanciare un forte segnale al campionato. Prima però il calendario imporrà ai rossoblù di disputare un altro match fuori casa, una sfida che li vedrà impegnati contro la capolista Ternana allenata da Cristiano Lucarelli. Nel frattempo i tifosi possono gioire: il Genoa visto oggi fa ben sperare, sul resto si potrà lavorare, parola di Blessin.