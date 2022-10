Genova. Finisce 0-0 l’anticipo di Serie B tra Genoa e Cagliari, con il Genoa che non ha saputo sfruttare diverse occasioni nel primo e nel secondo tempo, dimostrandosi sempre un po’ troppo lezioso in certi frangenti, ma anche sfortunato avendo colpito un palo nel primo tempo con Gudmundsson al 18′, già protagonista all’11 con un gran tiro a giro salvato in angolo da Radunovic. A complicare le cose due giocatori del Grifone hanno respinto due tiri destinati in porta, uno in particolare, quello di Coda al 70′, clamoroso. La squadra di Blessin ha messo sotto il Cagliari soprattutto nella prima parte di gara e a metà del secondo tempo. Dal canto suo la squadra di Liverani ha avuto solo due occasioni nel primo tempo: la prima con Lapadula (diagonale fuori su passaggio-regalo di Pajac al 26′), la seconda con Nandez (34′ tiro sul secondo palo di poco a lato). Nella ripresa Deiana sarebbe stato in posizione ideale, ma ha colpito malissimo al volo. Martinez praticamente inoperoso. Ritmi altissimi nel primo tempo, più blandi nella ripresa. Il Genoa si porta così a quota 15 punti in classifica, agganciando momentaneamente il terzetto di testa formato da Reggina, Bari e Brescia.

95′ Calcio d’angolo per il Cagliari, ma Martinez esce e blocca

93′ Ammonito Portanova, fallo su Nandez

90′ Cinque minuti di recupero

88′ Doppio cambio nel Cagliari: escono Obert per Carboni e Makoumbou per Lella. Quest’ultimo inizialmente doveva entrare per Nandez, ma Liverani cambia all’ultimo venendo ammonito

85′ Cambio nel Genoa, Blessin gioca la carta Puscas per Frendrup

85′ Ammonito Falco

84′ Occasione Genoa: sinistro di Coda, Radunovic vola e devia in angolo

82′ Calcio d’angolo per il Genoa: Obert devia un tentativo di Gudmundsson. Sugli sviuppi ci prova Portanova di testa, para Radunovic

81′ Ancora un tiro del Genoa respinto da un giocatore del Genoa: stavolta è Portanova a trovarsi sulla traiettoria di Sabelli

78′ Nel Cagliari fuori Lapadula e Mancosu per Pavoletti e Viola

75′ Cambio nel Genoa: fuori Aramu, particolarmente provato anche a livello muscolare ed entra Portanova

75′ Di Pardo se ne va sulla destra, cross sul secondo palo dove c’è Deiola che da solo prova il tiro al volo in caduta e sbaglia tutto: la palla non finisce neanche fuori

72′ Ancora una grande occasione del Genoa: diagonale di Coda deviato con la punta delle dita da Radunovic, Gudmundsson era avanzato troppo e deve tornare indietro per recuperare il pallone. Invece che dare subito il pallone a un ben piazzato Aramu, cincischia e perde l’attimo.

70′ Incredibile occasione per il Genoa: Aramu involontariamente si trova nella traiettoria del pallone destinato a rete scagliato da Coda a botta sicura

68′ Cross dalla destra che attraversa tutta l’area del Genoa, colpo di testa di Deiola alto

67′ Giallo anche per Strootman, in ritardo su Falco

65′ Ammonito Nandez che stende Strootman

64′ Nel Cagliari esce Luvumbo ed entra Falco

62′ Gran recupero di Sabelli su Nandez che poi lo colpisce al volto involontariamente

61′ Cambio nel Genoa: fuori Jalcin per Jagiello

57′ Ancora un’azione di Gudmundsson che getta scompiglio in area del Cagliari, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Il Genoa protesta anche per un fallo da calcio di rigore su Coda

54′ Lancio dritto di Gudmundsson in area per Yalcin, ma Radunovic esce e blocca

51′ Calcio piazzato di Mancosu che doveva essere un cross, invece va lunghissimo sul fondo

46′ Partiti. Palla al Cagliari. Ora il Genoa attacca verso la Sud

Finisce 0-0 il primo tempo tra Genoa e Cagliari e risultato più bugiardo non ci potrebbe essere: il Genoa ha sprecato moltissime palle gol e in particolare il palo ha respinto un tiro di Gudmundsson al 18′, il migliore in campo, davvero incontenibile. La squadra di Blessin ha messo sotto pressione il Cagliari che ha sbagliato le uniche due possibilità offerte: un regalo di Pajac a Lapadula con un diagonale terminato fuori e una bella discesa di Mendez conclusa con un tiro sul secondo palo di poco a lato. Al Genoa manca solo il gol.



45′ Nessun recupero.

43′ Occasione Genoa: calcio piazzato di Aramu perfetto per il colpo di testa di Bani che finisce a pochi centimetri alla sinistra di Radunovic battuto

41′ Azione del Genoa che parte da una palla rubata e difesa da Yalcin sulla sinistra, palla verso il centro dove Coda prolunga per Aramu, tiro respinto dalla difesa ancora una volta

34′ Occasione Cagliari: discesa di Nandez che si libera di Strootman e prova a piazzare il pallone sul secondo palo, sfera che esce di un niente

31′ Ammonito anche Deiola che stende Gudmundsson, sgusciato tra tre avversari

30 Ammonito Frendrup, fallo su Luvumbo

29′ Verticalizzazione per Yalcin che entra in area e tira, Goldaniga ci mette il piede e devia il pallone in angolo, ma si prende anche il calcione dell’attaccante genoano. Sugli sviluppi il Genoa non riesce a sfruttare: servizio di Strootman basso per Coda, ma una maglia bianca si mette in mezzo

26′ Occasione Cagliari: erroraccio di Pajac che regala il pallone a Lapadula in area di rigore. L’attaccante tenta il diagonale che esce di pochissimo

22′ Calcio d’angolo per il Genoa: Coda, spalle alla porta, prolunga di testa in area, il Cagliari non rischia e la difesa spazza

18′ Palo del Genoa! Gudmundsson incontenibile: discesa in cui Luvumbo non riesce a stargli dietro, destro basso ad aggirare il portiere, solo il legno gli dice di no

13′ Ancora Genoa: Aramu in grande spolvero appoggia per Coda, che tenta il destro sul primo palo, palla fuori non di molto

11′ Occasione Genoa! Azione centrale partita da Aramu, Gudmundsson si libera per il tiro e il destro a giro viene tolto dalla porta da un volo di Radunovic

10′ Bella azione sulla sinistra del Genoa, Coda sbaglia l’impatto col pallone

7′ Rimpallo favorevole al Genoa, ultimo tocco di Mancosu: evitato un calcio d’angolo

2′ Lancio per Aramu che si libera per il tiro, ma il sinistro finisce altissimo

1′ Prima azione del Genoa e primo fuorigioco fischiato

1′ Si parte con palla al Genoa che attacca verso la Nord

Anticipo di lusso questa sera al Ferraris per la Serie B: arriva il Cagliari reduce da due sconfitte consecutive. Blessin conferma la formazione del secondo tempo di Ferrara, che tanto bene ha fatto contro la Spal.

Genoa-Cagliari 0-0



Genoa: Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Pajac, Strootman, Frendrup (85′ Puscas), Yalcin (61′ Jagiello), Aramu (75′ Portanova), Gudmundsson, Coda.

Allenatore: Blessin.

A disposizione: Semper, Agostino, Czyborra, Vogliacco, Yeboah, Ilsanker, Touré

Cagliari: Radunovic, Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert (88′ Carboni), Deiola, Makoumbou (88′ Lella), Nàndez (88′ Lella), Luvumbo (64′ Falco), Lapadula (78′ Pavoletti), Mancosu (78′ Viola).

Allenatore: Liverani,

A disposizione: Aresti, Ciocci, Dossena, Carboni, Millico, Pereiro, Capradossi, Zappa.

Arbitro: Marchetti di Ostia

Ammoniti: Frendrup, Strootman, Portanova (G); Deiola, Nandez, Liverani (C)

Spettatori: 20.239 abbonati; 5.803 biglietti venduti per 93.408 euro di incasso