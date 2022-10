Genoa agguantato dal Brescia in pieno recupero: al Ferraris finisce 1-1

Genova. Finisce 1-1 tra Genoa e Brescia: alla rete del primo tempo di Jagiello al 31′ ha fatto seguito il pareggio di Cistana in pieno recupero. Genoa che ha controllato la partita ma come spesso accade non è stato in grado di chiuderla. L’espulsione di Badelj per doppia ammonizione a 12 minuti dalla fine ha complicato le cose. A fine gara squadra in cerchio con Blessin che ha strigliato i suoi, spiegando cosa non è andato dritto nelle ultime fasi di gara. Classifica che a questo punto vede il Frosinone in testa con 24 punti, seguito dal Genoa a 22 e Ternana a 20.



95′ Il Genoa tenta ancora ed è incredibile l’occasione per Puscas a botta sicura dopo l’uscita a vuoto di Lezzerini: è proprio Cistana a salvare la porta

94′ Pareggio del Brescia: batti e ribatti in area di rigore arriva Cistana che ha tempo di stoppare e ribadiree in rete. Viene ammonito per essersi tolto la maglia

93′ Ancora Semper respinge sul primo palo un tentativo di Huard da posizione defilata

90′ Saranno cinque minuti di recupero

90′ Ancora un’uscita alta di Semper, che dà sicurezza ai suoi

86′ Cambio nel Brescia: esce Bianchi, dentro Niemejer

83′ Ayé! Tentativo al volo da buona posizione che termina fuori

79′ Nel Genoa escono Jagiello e Aramu per Touré e Gudmundsson

78′ Rete annullata per fuorigioco al Brescia: Cistana era partito in offside prima di servire Bianchi, autore del gol a due passi da Semper

78′ Entra Labojko nel Brescia, al posto di Ndoj

78′ Espulso Badelj, doppio giallo per un’entrata un po’ tardiva

76′ Cross dalla destra di Puscas sulle braccia di Lezzerini

72′ Gioco fermo, colpo in testa per Jagiello

71′ Cross di Puscas, tentativo in acrobazia di Aramu, palla fuori

68′ Nulla di fatto sul corner guadagnato dal Genoa

67′ Cambio nel Genoa: esce Yalcin per Puscas

63′ Ancora un tentativo dalla destra per il Genoa, stavolta è Yalcin a tentare l’assist in mezzo all’area di rigore, ma LEzzerini agguanta il pallone

61′ Sabelli se ne va sulla fascia saltando due avversari, palla in mezzo dove però non arriva nessuno dei compagni

56′ Cambio nel Genoa: fuori Hefti, dentro Czyborra, che si sistema a sinistra, mentre Sabelli va a destra

55′ Cross di Jagiello troppo alto per tutti, palla sul fondo

50′ Ammonito Badelj per una trattenuta su Olzer

46′ Ripartiti senza cambi con palla al Genoa che attacca verso la Nord

Primo tempo tra Genoa e Brescia che vede i rossoblù avanti 1-0 grazie alla rete di Jagiello al 31′, libero di prendere la mira dal centro della lunetta dell’area di rigore. La squadra di Blessin ha avuto diverse occasioni in questa prima parte di gara, subito con Yalcin e poi nel finale con Coda. Dal canto suo il Brescia ha subito a larghi tratti l’iniziativa del Genoa, ma ha sfiorato il gol almeno tre volte: le prime due nella stessa azione poco prima del vantaggio del Grifone, con Semper e Bani bravissimi negli interventi e nel finale ancora due tentativi fuori non di molto. I giocatori rossoblù dovranno mettere al sicuro il risultato per non rischiare.



45′ Un minuto di recupero

45′ Tentativo dalla distanza del Brescia con una gran botta di Van De Looi che esce di poco

40′ Occasione Brescia: sull’azione successiva Bianchi col sinistro angola un filo troppo il diagonale, Semper allunga le braccia ma non serve, palla fuori di pochissimo

39′ Coda! Occasionissima del Genoa in ripartenza: lancio in profondità, dribbling sul diretto avversario e tiro di prima intenzione, che Lezzerini respinge col ginocchio

36′ Ammonito Adorni che investe Aramu, colpendolo sulla nuca

31′ Gol del Genoa! Jagiello, l’ex di turno, riceve palla da Aramu e dal centro della lunetta dell’area ha tempo di infilare Lezzerini con un tiro che non lascia scampo al portiere

30′ Doppia Occasione Brescia! Prima Semper è miracoloso a dire di no con la mano sinistra su colpo di testa di Bianchi, poi Bani si immola sul tentativo di Ayé mettendo in angolo

29′ Bella chiusura di Bani su Bianchi che aveva sfruttato un’indecisione di Dragusin di testa

25′ Coda riesce a riconquistare palla sulla fascia destra, cross in mezzo dove Lezzerini anticipa Jagiello. Il portiere subisce un calcio del giocatore rossoblù che tentava di calciare

23′ Ancora un tiro al volo, questa volta di Frendrup, che conclude uno schema su calcio piazzato con un diagonale a metà tra un tiro e un cross che sfila alla destra di Lezzerini

21′ Ancora un corner per il Genoa che scambia bene costringendo il Brescia solo a difendersi. Sugli sviluppi palla a Badelj, che però perde l’attimo e il Brescia spazza via

15′ Aramu Hefti e Jagiello giocano di prima e nello stretto, Brescia che si rifugia in angolo

6′ Ancora Yalcin tenta un tiro da fermo in area di rigore, Lezzerini non trattiene ma si riprende subito prima che arrivi qualcuno

5′ Occasione Genoa: cross dalla sinistra di Sabelli, che è ufficialmente il vice-Pajac, Yalcin tenta il piattone al volo

3′ Corner per il Brescia: batte Olzer, Adorni svetta di testa ma la palla è troppo angolata e termina fuori

1′ Genoa già all’attacco, Coda gira per Frendrup che si invola in area, ma si inciampa e si porta avanti male il pallone con la punta, vanificando il lavoro dei compagni. Mani nei capelli per il centrocampista numero 32

1′ Si parte con palla al Brescia che attacca verso la Nord

Tutto pronto al Ferraris per Genoa-Brescia, incontro valido per l’undicesima giornata di Serie B. Kevin Strootman non sarà della partita: il padre, malato da qualche tempo, è mancato e proprio per questo la squadra giocherà con il lutto al braccio. La squadra, prima di dare il via al riscaldamento, è scesa sul campo con le maglie numero 8, Strootman, e 93 (Pajac) per mostrare vicinanza ai compagni in due momenti non facili.

Tra i pali Semper, dopo l’infortunio di Martinez. Si rivede anche Hefti dal primo minuto. In attacco Coda sarà supportato da Yalcin.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa-Brescia 1-1

31′ Jagiello; 94′ Cistana



Genoa: Semper, Sabelli, Dragusin, Bani, Hefti (56′ Czyborra), Badelj, Frendrup, Jagiello (79′ Touré), Aramu (80′ Gudmundsson), Yalcin (67′ Puscas), Coda.

Allenatore: Blessin.

A disposizione: Vodisek, Agostino, Vogliacco, Yeboah, Calvani, Portanova, Galdames.

Brescia: Lezzerini, Karacic, Cistana, Adorni, Huard, Ayé, Bisoli, Van De Looi, Ndoj (78′ Labojko), Olzer, Bianchi (86′ Niemeijer).

Allenatore: Clotet.

A disposizione: Andrenacci, Galazzi, Mangraviti, Garofalo, Jallow, Moreo.

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: Badelj (G); Adorni, Cistana (B)