Gattino nel motore dell’auto, la sorpresa sulla sopraelevata: e la vigilessa adotta il cucciolo

Genova. Intervento molto particolare da parte della polizia locale oggi sulla sopraelevata di Genova. Gli agenti sono stati chiamati da un automobilista che si è reso conto, viaggiando sulla strada Aldo Moro, in direzione del ponente, che dal vano motore della vettura proveniva come un miagolio.

L’uomo si è fermato a bordo strada nella prima piazzola utile, all’altezza di palazzo San Giorgio, e ha aperto il cofano. Dentro, in effetti, c’era proprio un gatto. Un micetto, tigrato che, spaventato, si è subito rifugiato dietro batteria e pistoni.

L’automobilista non riuscendo a risolvere da solo la situazione e non potendo di certo rimettere in moto il veicolo ha chiamato la polizia locale che è intervenuta.

Tutto bene quel che finisce bene, anzi, di più. Il cuccioletto è stato tirato fuori da una giovane agente che se n’è letteralmente innamorata tanto da decidere di portare il micio a casa con sé.

Il cittadino, che ha ripreso l’episodio con i suo smartphone – e poi il figlio lo ha fatto girare sui social – ha ringraziato la polizia locale per l’intervento.

Il gattino, alla fine, è stato soprannominato Swift, come il modello dell’auto nel quale era finito.