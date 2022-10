Galleria del Pizzo, avviati i lavori sulla parete: da metà novembre stop alle chiusure con allerta giala

Arenzano. “Grazie all’avvio dei lavori di messa in sicurezza della parete, traguardiamo entro la fine della prossima settimana o, al massimo, l’inizio della successiva la revoca dell’ordinanza di chiusura di questo tratto di Aurelia in caso di allerta gialla”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, che oggi ha effettuato un sopralluogo in località Pizzo, nel Comune di Arenzano, in occasione dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza della pendice a monte della strada statale Aurelia.

Presenti anche la responsabile Anas Liguria Barbara Di Franco e il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. L’intervento, un investimento di 2.950.000 euro da parte di Anas, consentirà la messa in sicurezza dei punti più critici dell’Aurelia nel territorio di Arenzano, attraverso l’installazione di reti parietali armate e barriere paramassi.

Una volta terminate le operazioni di disgaggio della pendice, previste per questo mese, l’ordinanza di chiusura della tratta dell’Aurelia compresa tra i chilometri 547+500 e 547+ 900 in caso di poggia, anche con allerta gialla, sarà revocata. L’eliminazione del vincolo automatico di chiusura con allerta gialla è prevista entro l’inizio della seconda settimana di novembre.

Durante lo svolgimento delle lavorazioni non ci saranno ripercussioni sulla normale circolazione. È inoltre previsto un investimento di circa 200mila euro per la manutenzione delle pendici in località Vesima.

“Con questo intervento – affermano Toti e Giampedrone – si va a dare una prima importante risposta alla comunità di Arenzano che dal 2016, quando una porzione della collina soprastante la strada si staccò, patisce un disagio notevole. Da allora questo tratto di Aurelia è sempre stato caratterizzato da limitazioni nella circolazione, a causa della pericolosità del versante. Con questi lavori si va risolvere la problematica della chiusura della strada anche con allerta gialla, dovuta alla fragilità del territorio, traguardiamo la revoca della chiusura della strada entro la fine della prossima settimana o l’inizio della successiva”.

Giampedrone aggiunge: “Stiamo facendo un grande lavoro, insieme ad Anas, per mettere in sicurezza quest’area del Comune di Arenzano. Il prossimo importante e fondamentale passaggio è la realizzazione della galleria paramassi a prolungamento della galleria Pizzo, con un costo di circa 16 milioni di euro, il cui progetto definitivo sarà approvato nel corso della conferenza dei servizi decisoria del 3 dicembre, dopodiché si passerà alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere”.

Sempre nel territorio del Comune di Arenzano prossimamente partiranno i lavori di manutenzione programmata del ponte sul rio Lupara, per un investimento di 1,2 milioni, inoltre stanno per essere ultimati i progetti: del ponte sul rio Cantarena per 1,8 milioni di euro e San Martino per 1 milione; di una rotatoria nel centro abitato di Arenzano per 800mila euro.

“Ringraziamo l’Assessore Regionale Giampedrone e l’Ing. Barbaro di Franco per aver lavorato in tempi ridottissimi per adottare le soluzioni per la messa in sicurezza delle pendici franose – commentano il Sindaco Francesco Silvestrini e l’Assessore ai Lavori Pubblici e viabilità Matteo Rossi – in modo da superare entro i prossimi 7-10 giorni, con largo anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, l’ordinanza di chiusura della via Aurelia in caso di allerta gialla con pioggia. Gli investimenti che nei prossimi anni interesseranno Arenzano sono il frutto di un lungo lavoro di collaborazione tra gli enti interessati e avranno ricadute positive sulla viabilità del ponente dell’Area Metropolitana e sulla messa in sicurezza del territorio”.