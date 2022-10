Funivia forte Begato, per il Comune “farà del Lagaccio la vetrina di Genova” ma è muro contro muro con i comitati

Genova. Non ha ceduto di un millimetro il muro contro muro tra amministrazione comunale e comitati contrari alla funivia per forte Begato, a Genova. La commissione consiliare dedicata alla presentazione dell’infrastruttura, tenuta oggi – oltre un mese dopo l’aggiudicazione dell’opera – nella aula rossa di palazzo Tursi è stato il primo momento in cui il progetto è stato condiviso con la popolazione (e con i consiglieri comunali). La mancanza di trasparenza è stata una delle accuse principali mosse dai “no funivia” alla giunta Bucci.

La commissione di oggi è stata anche una delle prime, dopo la pandemia, ad aver visto nuovamente un folto pubblico in aula. Anche se non sono mancati momenti di tensione visto che i presenti erano più animati di quanto consentito dal regolamento comunale.

Nonostante le contestazioni, l’amministrazione di centrodestra sembra del tutto intenzionata a portare avanti il progetto, dal costo di 34 milioni di euro finanziati dal Pnrr, ed è convinta che esso porterà vantaggi al quartiere del Lagaccio.

Come? Con un parcheggio di interscambio, con un viale alberato e con la vista del mare. Secondo quanto spiegato dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, “il progetto della funivia non deve essere visto come una servitù dal quartiere del Lagaccio ma come un beneficio, perché si accompagna a una complessiva opera di riqualificazione, il Lagaccio, per chi prenderà la funivia, diventerà una vetrina per la città”.

Piciocchi ha affermato che la prima tratta della funivia, quella dalla stazione marittima a via Bari, sarà integrata nel sistema di trasporto urbano: “Chi vive al Lagaccio potrà servirsene come se fosse un autobus, e puntiamo a far gestire l’impianto alla stessa Amt”. Insieme alla funivia l’amministrazione vuole anche sistemare un’area presso il ponte Don Acciai per dedicarla a parcheggio di interscambio e ricavare altri parcheggi nella rimessa Ex Sati, per cui è stata deliberata la ristrutturazione, “in modo da delocalizzare in quegli spazi i parcheggi, liberare via Del Lagaccio e creare un viale alberato”, dice l’assessore.

L’altro cambiamento positivo per il quartiere sarebbe l’abbattimento del grande palazzo delle Ferrovie che oggi, di fatto, chiude la vista del mare alla parte bassa del Lagaccio. “E’ già partita un’interlocuzione con Ferrovie valutare la demolizione dell’edificio”. Nei piani del Comune la funivia dovrebbe poter trasportare un milione di passeggeri all’anno, avere un costo di gestione da un milione di euro all’anno e occupare 20 persone. “Nelle altre città opere di questo tipo funzionano, perché non dovrebbe succedere a Genova?”, ha concluso Piciocchi.

Durante la commissione è intervenuto anche l’architetto Carlo Cillara Rossi, genovese, progettista per Doppelmayr e Collini (le aziende che si sono aggiudicate l’opera) e specializzato proprio in impianti a fune (sua la firma sulla Skyway del Monte Bianco). Tra le informazioni fornite dall’architetto alcuni numeri: la funivia per forte Begato sarà lunga 1,2 chilometri e percorsa a una velocità di 50 km/h. Le cabine potranno portare fino a 800 persone all’ora e sono predisposte per trasportare anche biciclette.

“Saranno cabine climatizzate, non si possono aprire le finestre e quindi non possono essere lanciati oggetti”, ha assicurato Cillara. Uno degli aspetti più critici è quello legato all’altezza dei piloni, che dovranno essere almeno 30 metri più alti del più alto degli edifici che saranno sorvolati, quindi almeno 70-80 metri. “Tuttavia è stato evidenziato come gli impianti a fune più sono alti e meno sono impattanti sul territorio sorvolato”, ha affermato l’architetto. La funivia sarà di tipo “vai e vieni” e l’impianto passerà in gran parte sopra aree pubbliche.

Tutte informazioni che fino a oggi erano filtrate attraverso articoli di stampa e che sono state in gran parte confermate. Informazioni che non hanno rassicurato affatto i comitati di cittadini che lamentano la mancanza di trasparenza, accusano l’amministrazione di avere “aggiudicato la gara in estate, nel silenzio generale” e temono che la funivia tra la stazione marittima e forte Begato avrà un impatto “devastante” sul quartiere del Lagaccio, sopra cui passerà, sia in termini paesaggistici – si parla di piloni alti 80 metri – ed economici, con il crollo del valore degli immobili che si trovano sotto e davanti al percorso dell’impianto a fune.

“Fino a oggi è mancato un percorso di partecipazione chiaro, mi risulta difficile immaginare come un’infrastruttura così impattante possa migliorare la vivibilità del quartiere – ha detto Lucia Tringali, della “Casa del parco” nell’ex caserma Gavoglio – io vorrei che i turisti percorressero a piedi via del Lagaccio, non la sorvolassero, e poi utilizzassero una infrastruttura che già esiste, la storica cremagliera di Granarolo, per raggiungere i forti”.

Agguerrita Antea Guzzi, del comitato Con i piedi per terra: “Come si può affermare che la funivia sia un’opera prioritaria per un quartiere a rischio di dissesto idrogeologico? Mentre in altre città le funivie vengono chiuse per insostenibilità dei costi in questa città si pensa a basare lo sviluppo spostando orde di croceristi”.

Il comitato no funivia ha ricordato: “Aspettavamo da anni i fondi per la riqualificazione dei forti e ora che ci sono, grazie al Pnrr, metà saranno destinati per la funivia” e ha sottolineato: “il valore delle case rischia di essere abbattuto, vanificando gli sforzi di risparmio in un quartiere di redditi minimi e considerato periferia”. Andrea Agostini, circolo Nuova ecologia Genova, ha osservato: “Non è legittimo che un ente pubblico finanzi un’opera che non è di interesse pubblico, e quest’opera non è di interesse pubblico”.

Tra gli interventi anche quello della consigliera d’opposizione Donatella Alfonso (Pd) che ha avanzato alcuni dubbi sulla fattibilità dell’operazione di demolizione del palazzo delle Ferrovie. “Mi risulta che l’edificio sia stato venduto dalle Ferrovie a un fondo pensioni“. Secondo il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù la notizia della vendita, però, è positiva perché non essendo più delle ferrovie si potrà più facilmente “espropriare per pubblica utilità”.

L’architetta del paesaggio e consigliera rossoverde nel municipio Centro Est, Francesca Coppola, ha evidenziato le molte criticità della funivia – dall’impatto sulla viabilità del quartiere alla coesistenza in un ambiente estremamente ventato – e ha lamentato il fatto che anche durante la commissione di oggi “non sono state spiegate carte da un punto di vista tecnico ma soltanto mostrati rendering che si avvicinano appena alla realtà”. Ancora da chiarire anche la compatibilità tra l’opera ed eventuali indicazioni della sovrintendenza. Ma il vicesindaco Piciocchi ha sottolineato: “L’amministrazione è determinata ad andare avanti”.