Funivia Forte Begato, lettera anonima alla consigliera Pd Lodi: “Intimidazioni ma vado avanti”

Genova. La consigliera comunale genovese Cristina Lodi ha ricevuto una lettera anonima da un detrattore che la attacca per le sue azioni politiche, anche recenti, di richiesta di chiarimenti e contrasto al progetto della funivia per Forte Begato.

Un ritaglio di foto e un titolo di agenzia piuttosto datato e poi il messaggio, scritto a mano, “Se avesse letto il progetto del suo amico Franceschini vedrebbe che comporta anche la realizzazione di una cabinovia, quella che il nostro sindaco e il suo vice Avv. Piciocchi stanno facendo. La sua incompetenza è enorme, non per altro fa parte del Pd”.

“Ieri ho ricevuto una lettera spiacevole e intimidatoria anonima sul fatto che io stia conducendo questa battaglia per il no alla Funivia – scrive Lodi su Facebook condividendo la lettera – io andrò avanti”.

Lodi ricorda che il prossimo mercoledì, 19 ottobre, alle 14.30, a palazzo Tursi si terrà la commissione consiliare sul tema dedicata al progetto e invita i cittadini a essere presenti.

La lettera che, comunque non contiene veri e propri messaggi minatori, non è firmata e risulta spedita da Torino. Tuttavia il timbro sul retro potrebbe essere riferito a un centro di smistamento e la lettera essere stata inviata da Genova.

Solidarietà a Lodi è stata espressa da diversi compagni di partito e da circoli Pd come di Sant’Olcese: “Si può non essere d’accordo sulle idee ma le lettere anonime sono solo il gesto vigliacco di chi non ha il coraggio di metterci la faccia ed esporre le proprie idee”.