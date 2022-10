Funivia Forte Begato, il caso sbarca a Bruxelles: interrogazione del Pd alla Commissione Ue

Strasburgo. “Ho appena depositato un’interrogazione alla Commissione Europea per far luce sulla compatibilità del progetto per la costruzione della funivia per i forti di Genova con i criteri di sostenibilità ambientale contenuti nel Nextgeneration EU e il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, che regolano il finanziamento del progetto del PNRR con cui è finanziata l’opera. L’Europa non finanzi cemento e progetti inutili e dannosi per la cittadinanza e i quartieri“.

È quanto dichiara Brando Benifei, capodelegazione degli Eurodeputati PD e Parlamentare Europeo per la Liguria e il Nord Ovest.

“In collaborazione con i colleghi del Gruppo Consiliare del Partito Democratico al comune di Genova, abbiamo voluto presentare a Bruxelles le istanze dei comitati locali che si oppongono a un’opera inutile e dannosa, che invece che valorizzare il territorio finisce per danneggiarlo, con la costruzione ex novo di piloni di oltre 80 metri sulla testa dei cittadini del Lagaccio e dei quartieri limitrofi” – continua Benifei.

“Il recente annuncio di un’ulteriore sottrazione di risorse destinate alla valorizzazione dei forti e dei sentieri da reindirizzare al progetto per l’edificazione della funivia, altro non è che l’ultimo gravissimo atto in sfregio alle richieste e le legittime preoccupazioni di chi vive nei quartieri già trascurati dall’amministrazione comunale, tutto fatto nella mancanza totale di trasparenza da parte della Giunta. Basta operazioni di copertina, la Commissione Europea indaghi approfonditamente e il Comune faccia dietrofront su un progetto non voluto, una specie di sopraelevata sui nostri monti” conclude Benifei.