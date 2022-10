Funghi da record su Beigua e Faiallo, continua la stagione magica per i fungaioli liguri

Genova. Prosegue la stagione dei record per quanto riguarda la raccolta dei funghi nella nostra regione con raccolti straordinari sia in termini numerici che in termini di qualità. E non mancano gli esemplari ‘indimenticabili’ come la Grifola Frondosa di sette chili trovata lo scorso 1 ottobre in zona Montoggio.

Nella sola giornata di ieri altri due ritrovamenti ‘indimenticabili’, soprattutto per i fortunati (e bravi) fungaioli: un fungo da un chilo e 4 etti è stato ritrovato ieri nella zona del Faiallo da Maria Aversa, cercatrice di 84 anni.

Lo scorso 15 ottobre, invece, il 36enne Matteo Ghiglia, pure lui esperto fungaiolo, ha trovato un porcino da 1,2 chili sul Monte Beigua.