Francesco Mazza Galanti è il nuovo Garante dei diritti per l’Infanzia del Comune di Genova

Genova. Dopo una selezione tra cinque candidati, il sindaco di Genova Marco Bucci ha nominato come nuovo Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Francesco Mazza Galanti, già presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, nonché della Sezione Immigrazione dello stesso Tribunale.

Mazza Galanti ha un curriculum di tutto rispetto sull’argomento: magistrato, si è specializzato in Criminologia Clinica con indirizzo socio-psicologico ed è stato componente della Commissione ministeriale per i problemi ordinamentali della giustizia minorile, oltre ad essere più volte nominato relatore in occasione di incontri di studio presso il Consiglio Superiore della Magistratura. È stato, inoltre, Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Genova.

Per l’incarico erano state presentate quattro candidature oltre a quella di Mazza Galanti, risultato poi il più ‘qualificato’ per via della sua lunga carriera nell’ambito dei servizi legati all’infanzia e alla giustizia minorile. Il suo mandato, senza oneri per la civica amministrazione, durerà per tutto il mandato dell’attuale sindaco, come previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale del 20 settembre 2018.

(Nella foto al centro Francesco Mazza Galanti durante un convegno del Soptimist International Genova 2)