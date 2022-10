Fincantieri, Toti: “Buona notizia ok del Comune per un’opera fondamentale”

Genova “Il via libera da parte del Comune di Genova per il piano del ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente non può che essere una buona notizia. Si tratta infatti di un’opera fondamentale per lo sviluppo dei cantieri, che saranno in grado di realizzare anche navi di ultimissima generazione. Parliamo inoltre di un intervento indispensabile anche perché in grado attivare tutta la filiera: il mercato delle crociere e della cantieristica, dopo lo stop forzato legato all’emergenza pandemica, è in netta ripresa e in questo contesto Genova e la Liguria hanno saputo ritagliarsi un ruolo da protagoniste grazie al lavoro svolto in questi anni”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al via libera, con prescrizione, da parte del Comune di Genova al piano di caratterizzazione ambientale presentato dall’Autorità Portuale per il ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente.

“La nostra regione – ha aggiunto il presidente Toti – è al primo posto in Italia e ai vertici nel Mediterraneo per traffico passeggeri legato alle navi da crociera ormai da parecchio tempo e le principali compagnie globali hanno inserito i nostri porti fra le loro principali destinazioni, attivando posti di lavoro diretti e nell’indotto. Grazie al ribaltamento a mare del cantiere di Sestri Ponente si chiude il cerchio, che va dalla costruzione di questi giganti del mare sino all’accoglienza dei passeggeri”.