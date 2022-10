Fincantieri, siglato contratto integrativo aziendale. Fim Cisl Liguria: “Coinvolti oltre 4mila lavoratori”

Genova. “È stato siglato a livello nazionale con Fincantieri il nuovo contratto integrativo aziendale: è un risultato importante anche per la nostra regione che da sempre è strategica per Fincantieri con gli stabilimenti di Sestri Ponente, Riva Trigoso e Muggiano, la sede militare di via Cipro a Genova e le controllate: sono coinvolti oltre 4000 lavoratori da questa intesa che porta benefici ad ognuno di loro non solo dal punto di vista economico” spiega il segretario generale della Fim Cisl Liguria Christian Venzano e Fabio Carbonaro, segretario regionale della Fim Cisl Liguria e coordinatore di Fincantieri.

E prosegue: “E’ stato raggiunto un accordo significativo grazie alle organizzazioni sindacali ma sicuramente bisogna riconoscere all’azienda di aver fatto uno sforzo importante in un momento non semplice per tutta l’economia mondiale. Questo accordo è un giusto riconoscimento al contributo fondamentale dato dai lavoratori alla crescita del Gruppo nel mercato mondiale sia nel settore Cruise che del Militare”.

Infine conclude: “Adesso saranno calendarizzate le assemblee per portare a conoscenza dei contenuti tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del gruppo”.