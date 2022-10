Fincantieri, operaio cade e batte la testa: ricoverato con trauma cranico al Villa Scassi

Genova. I medici del 118 sono intervenuti questa mattina presso lo stabilimento di Fincantieri per soccorrere un operaio rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro.

Secondo le prime testimonianze l’uomo sarebbe caduto battendo la testa. Il lavoratore, straniero, è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita: è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi.

L’uomo non parla italiano, per cui al momento i medici non sono riusciti a ricostruire con esattezza l’accaduto.