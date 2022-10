Fincantieri, con il ribaltamento addetti raddoppiati: “a caccia” di futuri lavoratori nelle scuole del ponente

Genova. Oggi la Fincantieri di Sestri Ponente impiega circa 900 addetti, con punte fino a 4000 nei momenti di super lavoro. Quando sarà realizzato e ultimato il progetto di ribaltamento a mare il numero degli operai e impiegati potrà addirittura raddoppiare, secondo alcune stime citate sia dai sindacati sia dall’azienda.

Il tema dell’occupazione è stato affrontato questa mattina durante la commissione consiliare dedicata al progetto che permetterà al cantiere navale di passare dagli attuali 260mila metri quadri a 450mila per costruire navi più grandi e di nuova generazione, lunghe fino a 350 metri.

Paolo Capobianco, direttore dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente e responsabile del progetto, ha sottolineato come sarebbe necessario comunicare ai lavoratori del domani – gli studenti di oggi – che il lavoro specializzato nella cantieristica navale è un’opportunità in termini di stabilita ed economici: “Oggi un saldatore specializzato al primo impiego può arrivare a guadagnare quanto un ingegnere neoassunto”, il suo esempio.

Cristina Pozzi, presidente del municipio Medio Ponente – dove ricade il quartiere di Sestri – ha osservato come esista il rischio che il progetto di ribaltamento, paradossalmente, escluda i giovani del territorio e che l’unico modo per coinvolgerli sarà partire subito, nelle scuole, con percorsi di formazione. “Il Comune, con l’assessore Mascia, ci sta già lavorando e noi ci troviamo sulla stessa lunghezza d’onda, pronti come municipio a intercettare fin dalla terza media chi potrebbe essere interessato a un percorso di tipo professionale”.

A dire il vero esperimenti del genere sono stati avviati da tempo. Si pensi ad esempio al protocollo siglato nel 2019 tra Fincantieri e Miur che prevedeva la promozione a livello territoriale di un aggiornamento tecnico-professionale dei docenti e del personale scolastico negli ITS. Quello che forse è mancato, fino a oggi, è un impulso anche da parte della pubblica amministrazione. “Il problema è che se esistono i percorsi di formazione ma poi non vengono sfruttati dai ragazzi è inutile che ci siano”, ha aggiunto Cristina Pozzi.

Un altro progetto già in atto e che vede Fincantieri collaborare con le istituzioni genovesi è però a livello universitario: con la fondazione Rui, Residenza Universitaria delle Peschiere. Fincantieri in passato ha rivolto un contributo per coprire le rette degli studenti meritevoli e con limitate risorse economiche.