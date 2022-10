Fincantieri, Benveduti: “Ennesimo passo avanti nel progetto di ribaltamento, un serio sviluppo della cantieristica navale

Genova. “Il progetto di consolidamento e potenziamento a mare di Fincantieri è un segnale importante, non solo per Genova e la Liguria, che potranno nel prossimo futuro competere sui mercati internazionali grazie alla costruzione di navi di grandi dimensioni (180 mila tonnellate e 350 metri), ma per l’intero Paese, sia in termini economici e occupazionali che sociali – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Il via libera da parte del Comune di Genova è solamente l’ultimo passo avanti di un progetto, che seguiamo da tempo da vicino e che vedrà finalmente luce nel nostro territorio nei prossimi anni”.

“Ci auguriamo che il nuovo governo sia in grado di valorizzare questa unione d’intenti per traguardare un serio sviluppo della cantieristica navale, comparto che in Liguria riunisce attività ad alto impatto economico, spesso artigianali, che devono trovare spazi per crescere nella visione del porto del futuro” aggiunge l’assessore.