Fiarc Confesercenti: webinar gratuito sulla nuova polizza sanitaria per agenti e rappresentanti di commercio

Genova. Fiarc Confesercenti, la Federazione italiana degli agenti e rappresentanti di commercio, venerdì 28 ottobre alle 10,30 organizza un webinar gratuito di presentazione della nuova polizza sanitaria della Fondazione Enasarco per gli agenti e rappresentanti di commercio ed i consulenti finanziari.

Oltre alle tradizionali coperture per malattie e infortuni, la polizza offre una serie di nuove prestazioni sanitarie fra le quali, a titolo di esempio, la copertura fino a 500mila euro per grandi interventi chirurgici ed eventi morbosi, la copertura sino a 10mila euro per interventi chirurgici odontoiatrici e quella per spese per di diagnostica e follow up oncologico.

La polizza è compresa nei contributi di legge che gli agenti sono già tenuti a versare a Enasarco.

La copertura assicurativa può inoltre essere estesa ai familiari mediante il versamento di una quota aggiuntiva a carico dell’agente stesso, calmierata rispetto ai premi medi di polizza praticati sul mercato assicurativo.

Per partecipare è necessario registrarsi compilando il form a questo link.

“In un periodo di grande difficoltà per la nostra categoria, finalmente, una buona notizia − commenta Bruno Bilucaglia, coordinatore provinciale Fiarc Confesercenti − questo nuovo strumento, che ovviamente non ha alcun costo aggiuntivo, garantisce un’ottima copertura assicurativa anche per malattie e prevenzione sanitaria, senza dover ricorrere a costose polizze private. Si tratta di un’importante novità fortemente voluta da Fiarc, che va a migliorare le attuali prestazioni e ne aggiunge altre altrettanto importanti”.